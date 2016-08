Miloš Petera si ze všech hejtmanů vedl nejlíp, i tak byl ale průměrný

Čtenáři měli možnost hlasovat v anketě iDNES.cz od 22. do 31. srpna. Do hodnocení Miloše Petery se zapojilo 6408 lidí, kteří jednotlivé oblasti známkovali jako ve škole.

Výsledek? Průměrný.

„Tichý šéf“, jak ho nazývají někteří politologové, protože nemluví do všeho a je méně autoritářský než jeho předchůdci, si vysloužil známky v rozmezí od 2,6-2,7 u všech hodnocených aspektů.

Známku 2,6 si vysloužil za znalost potřeb kraje a za oblast cestovního ruchu - Petera navázal užší spolupráci s čínskou provincií Sečuán a podepsal dohodu o spolupráci s firmou Changhong, která investuje půl miliardy korun do rozvoje továrny a vybudování výzkumného centra v Nymburku.

O setinu horší byl ve všem ostatním - v prosazování zájmů kraje, školství, zdravotnictví, politice, vystupování na veřejnosti, dopravě, plnění slibů či hospodaření s penězi kraje. Právě stabilizaci rozpočtu Středočeského kraje přitom Petera pokládá za svůj největší úspěch.

Se svojí známkou 2,68 tak dopadl nejlíp ze všech hejtmanů. „Velmi mě to těší a ukazuje to, že nejen já, ale celé vedení kraje neděláme práci tak špatně a znamená to pro nás i vzpruhu v předvolebním boji, protože chceme nabídnout spoluobčanům další projekty, které bychom v případě úspěchu chtěli realizovat,“ sdělil iDNES.cz ve čtvrtek Petera.

Velkou předností je podle něj otevřenost kraje. „Každý občan za mnou může přijít a mluvit se mnou o problémech. Splnili jsme také cíl a vyčerpali beze zbytku peníze v investicích a byli jsme úspěšní i v různých projektech, co se týče dopravy, kultury a dalších oblastí,“ dodal Petera.

Celkovou známku vnímá jako velmi dobrou jinak by se prý neohodnotil.

Vítězství to ale bylo těsné. Plzeňský hejtman Václav Šlajs (ČSSD) totiž skončil druhý s hodnocením 2,69, hned za ním následuje hejtman Moravskoslezského kraje Miroslav Novák (ČSSD) se známkou 2,72. Naopak nejhůř se umístil se známkou 4,29 hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek (ČSSD).

Petera vystudoval Vysokou chemicko-technologickou školu v Praze. Do zvolení starosty v obci Nymburk v roce 2010 zastával funkci statutárního náměstka pro Davida Ratha. Ve vedení kraje stanul v polovině roku 2014.