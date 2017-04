Řidič náklaďáku vystoupil na D5, aby pomohl jinému. Třetí do nich narazil

9:05 , aktualizováno 9:58

Řidiči tří nákladních aut se zapletli do nehody na dálnici D5, která ráno zastavila na 30. kilometru provoz ve směru na Plzeň. Jeden zastavil kvůli poruše, druhý mu šel pomoci, třetí do nich naboural. Na místě přistával vrtulník záchranářů, dva lidé byli převezeni do nemocnice.