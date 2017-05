Asi metr a půl dlouhý hroznýš královský se v pátek objevil na plotě před Domovem seniorů v Praze 9.

„Strážníci ho nalezli zavěšeného na oplocení přilehlého objektu. Zajistili ho a přivolali kolegy z odchytové služby,“ uvedla mluvčí pražských strážníků Irena Seifertová.

Pracovníci odchytové služby hada umístili do přepravního boxu a převezli do útulku v Dolních Měcholupech. Hroznýš královský patří mezi velké škrtiče a ve volné přírodě může dorůst až do čtyř metrů.