Byt na Vinohradech za šest tisíc, lákají inzeráty. Většinou podvodné

Jak poznat podvod Cena

Pozor na podezřele výhodné inzeráty. Pronájem nového bytu na Vinohradech za šest tisíc korun, když se v okolí pronajímají podobné byty za 15 tisíc a více, je pravděpodobně podvod. Podvodníci k inzerátům přikládají také lákavě vypadající fotografie, které jsou však kradené. Peníze předem

Pokud se člověk rozhodne inzerenta přesto kontaktovat, nikdy by neměl posílat jakoukoliv částku předem. Komunikace v angličtině

Podvodník odpovídá mailem v angličtině nebo špatnou češtinou. Většinou dodá, že nemůže cestovat do Prahy a klíče k prohlídce bytu pošle kurýrem. Ale až poté, co zájemce pošle peníze na účet. Nahlášení

Když někdo narazí na podezřelý inzerát, může jej nahlásit prostřednictvím webového formuláře na policejních stránkách aplikace.policie.cz/hotline.