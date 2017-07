Student pobodal bezdomovce kvůli pozornosti, nový proces nedostane

Vraždit jsem nechtěl. Lhal jsem vám, ale změnil jsem se. Tímto způsobem přesvědčoval šestadvacetiletý někdejší student matematicko-fyzikální fakulty Jan Mokrý soudní senát, proč je třeba proces obnovit.

Před dvěma lety se přitom při hlavním líčení k vražedným plánům a nenávisti k lidem bez přístřeší hrdě hlásil a žádal pro sebe nejtvrdší trest. Kromě toho se policistům doznal ke spáchání 96 vražd napříč Českou republikou.

„Jeho tehdejší přístup k celé věci byl šokující. Nyní postoj k celé věci změnil, ale učinil tak až v okamžiku, kdy si uvědomil, že si přísný trest bude muset odpykat,“ zdůvodnila zamítavé stanovisko k obnově řízení soudkyně Kateřina Radkovská.

Mokrého do věznice dostalo nejen jeho doznání, ale řetězec dalších důkazů. To opět zdůraznila předsedkyně senátu i státní zástupkyně ve svém závěrečném návrhu. „V této věci nebyly zjištěny nové skutečnosti. Změna výpovědi je účelová,“ uvedla žalobkyně Jana Kadeřábková.

Naopak, podle obhájkyně měl někdejší student dostat šanci na nový proces.

„Je to osoba dosti komplikovaná. Ve svém doznání byl tak přesvědčivý, že zmátl také nás,“ sdělila soudu advokátka Monika Jirásková. Ta požadovala i vypracování nových posudků psychiatrů a psychologů.

„Vy vůbec neposloucháte,“ rozhořčil se hlasitě při vynáší rozhodnutí odsouzenec, až ho museli uklidňovat příslušnici eskorty.

Zvyšovalo mi to ego

Bývalý student v novém vystoupení před soudem otočil o 180 stupňů oproti hlavnímu líčení. Plány na odstranění bezdomovců z ulic metropole představovaly podle nové Mokrého verze jen fantasmagorie.

„Rostlo mi tím ego a můj narcismus. Byl jsem v situaci, že jsem rád, protože si mne někdo konečně všímá,“ zdůraznil při dnešním výslechu.

Policistům se doznával k vymyšleným vraždám. „Chtěl jsem být celebritou,“ zdůvodnil to. Všechny jeho písemné vražedné plány a výpovědi si údajně jen vymýšlel. „Ano, lhal jsem vám, myslel jsem, že mne prokouknete,“ argumentoval Mokrý.

Bezdomovce prý zabít mohl, kdyby chtěl. „Chtěl jsem mu jen způsobit zranění, aby vypadalo co nejzávažněji. Byl to čistě náhodný afekt. Kdybych chtěl, trefím ho a je konec,“ vypověděl bývalý student.

Připustil, že na místo činu si donesl tři nože, které ukradl ve fastfoodu, kde byl na brigádě. „To kdyby se jeden zlomil, ony moc nevydrží,“ vysvětlil nošení nožů na dotaz státní zástupkyně. I přesto vražedný úmysl popřel.

Mokrý nejprve pobýval ve valdické věznici. Tam měl problém s vyhrožováním spoluvězni a byl za to potrestán. Později jej vězeňská služba přemístila na Mírov.

„Tady už je to v klidu,“ popsal odsouzenec. Ten v pevnosti nyní sbírá prádlo, ale jak uvedl, mohl by v budoucnu i pomáhat spoluvězňům a na kurzech IT a španělštiny.

Nenávistný útok

V červnu 2014 ve Vrchlického sadech u pražského hlavního nádraží Mokrý jedním ze tří zmíněných nožů zaútočil na bezdomovce (více jsme psali zde). Tomu šlo o život, mohl vykrvácet z poraněné tepny na ruce, život mu zachránili policisté. Čtvrt roku před tím v Libni odsouzený napadl jiného muže bez přístřeší.

„Příprava vraždy byla čtyřbodová, plán vraždy osmibodový. Bez cikána a bezdomovce by bylo v ČR lépe,“ tvrdil Mokrý při před dvěma lety při procesu u městského soudu. Ataky si podle svých pilně plánoval. Prý si vytipoval až padesát pražských lokalit, kde se pohybují lidé bez přístřeší.

„Musí trpět. Nezaslouží si čistou smrt,“ řekl o nich tehdy mimo jiné Jan Mokrý (o procesu zde). Jeho duševní stav zkoumali psychologové i psychiatři. „Extrémní skutky plus názory nejsou projevem duševní choroby. Léčení proto nenavrhuji,“ uvedl psychiatr Petr Kubej.

„Jeho jednání bylo vědomé, racionální. Šlo o cílenou agresi,“ zdůvodnil psycholog Jiří Klose svůj posudek. Jedinou polehčující okolností podle znalců představuje jeho nízký věk a možnost, že by mohl změnit své postoje v rámci speciálních vězeňských výchovných programů.

Nemám důvod litovat

Mokrý na jaře 2015 dostal u Městského soudu v Praze za pokus vraždy trest 17 a půl roku ve věznici s nejpřísnějším režimem a zákaz pobytu v Praze. Obhajoba se odvolala k Vrchnímu soudu v Praze. Student tvrdil, že již tehdy měnil svůj pohled na věc.

„Nemám důvod litovat, ale chtěl bych se změnit. Kdybych litoval, tak to bych si protiřečil,“ uvedl pak Mokrý před vrchním soudem. Ten trest potvrdil, ale obhajoba použila i mimořádné opravné prostředky.

Kauzu proto zkoumal Nejvyšší i Ústavní soud ČR. Brněnský Nejvyšší soud verdikt pražských soudců poněkud upravil a snížil Mokrému trest na 15 let. U prvního útoku na bezdomovce v Libni totiž podle jeho stanoviska nelze prokázat vražedný úmysl.

O Mokrého stížnosti proti zamítavému usnesení k obnovení procesu rozhodne Vrchní soudu v Praze.

„Jsem hrdý, že jsem je chtěl zabít,“ řekl student o útocích na bezdomovce u soudu před dvěma lety: