Za ubodání milenky dostal cizinec 12,5 roku. Na Kypru zavraždil další

Nemohl vraždit nikdo jiný, než obžalovaný, zní závěr soudu, podle kterého šlo o vraždu spáchanou zvlášť surovým způsobem.

„Obžalovaný ob dva roky, co se ocitl na svobodě, zavraždil mladé děvče ve věku okolo 20 let. To se musí zobrazit při ukládání trestu a typu věznice, kam má být zařazen,“ zdůvodnila verdikt předsedkyně senátu Blanka Bedřichová.

Důkazní situace nebyla úplně jednoduchá, konstatoval soud. „V případu vražd spáchaných v bytech dvou partnerů stěží najdeme důkaz v podobě nějakého svědka. I například biologické stopy jsou důkazem spíše nepřímým. My se ale domníváme, že řetězec nepřímých důkazů je zcela uzavřený a lze jimi vinu určit,“ zdůvodnila soudkyně.

Státní zástupkyně vyučenému cukráři Mansourovi za vraždu dvacetileté družky Natálie navrhla trest při spodní hranici sazby, která činí 12 až 15 let. Obhájkyně žádala pro klienta zprošťující rozsudek. „Nebylo prokázáno, že by se činu dopustil on,“ uvedla advokátka Erika Dvořáková. Cizinec vinu popíral (o soudu zde).

Natálii její partner ubodal 4. července 1999 v bytě ve Vršovicích v Praze 10. Zasadil jí 51 bodných ran, podle posudku soudních lékařů s extrémní mírou brutality. Poté odcestoval na Kypr, letenku si pro sebe zakoupil již před činem.

Dům, kde zemřela Natálie, slynul pochmurnou pověstí. Šlo tam v krátké době o další vraždu. Oba případy spolu ale nesouvisely.

Na Kypru zavraždil další partnerku, jiná útok přežila

Cizinec s dívkou žil delší dobu, kromě Prahy s ní pobýval v hotelech na Ukrajině i Bulharsku. Kde na to bral peníze, není úplně jasné. Od 90. let žil z kyperského invalidního důchodu a kromě milenek živil také svou rodinu. Podle některých spekulací mohl dělat „melouchy“ pro palestinskou organizaci OOP.

Vinu na vraždě družky Natalii však Mansour popíral. Tvrdil, že vraždu mají na svědomí dva neznámí Palestinci.

Česká justice se dlouho snažila s Kyprem jednat o Mansourově vydání. To však v té době bylo nemožné, nepodařilo se ani předat projednání případu na Kypr.

Na ostrově ve Středozemním moři se pak cizinec v uplynulých letech dvakrát dostal do střetu s paragrafy. V roce 2001 tam byl odsouzený za surovou vraždu další mladinké přítelkyně. Z dvanáctiletého trestu si ale odpykal pouze část.

Záhy po propuštění šel v roce 2009 za mříže za napadení další partnerky. Tentokrát šlo o dívku z Dominikánské republiky. Ta škrcení a pobodání přežila.

V Česku je až od loňska

Do Česka vydal Kypr Mansoura až loni. „Těch 17 let prodlev v této kauze padá z menší části také na vrub orgánů České republiky. Jde ale jen o malý podíl,“ uvedla soudkyně.

Mansoura senát soudil podle trestního zákona, který platil v roce 1999. Hrozilo mu tak 12 až 15 let, či trest výjimečný, až 25 let nebo doživotí. Současné ustanovení je tvrdší, počítá za stejný skutek s vězením na 15 až 20 roků či výjimečným trestem. Při změně legislativy však musí být obžalovaný souzen podle ustanovení zákona, které platilo v době činu.

Verdikt není pravomocný, lze se proti němu odvolat k Vrchnímu soudu v Praze.