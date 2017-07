V Labi plují kachny s jehlicí zabodnutou v krku. Útok vyšetřuje policie

Na ptáky někdo střílel jehlicemi, zasáhl osm kachen. Dvě se podařilo odchytit. Jedna měla štěstí, jehlice ji zasáhla „jen“ do krku a po ošetření byla vypuštěna do přírody. Druhá kachna byla postřelena do části zvané vole, kde se shromažďuje potrava. To si vyžádalo léčbu.