Za pobodání řidiče šroubovákem do hlavy dostal kriminálník osm let

Podle verdiktu z konce srpna byl muž byl odsouzen za pokus zvlášť závažného zločinu těžkého ublížení na zdraví s přečinem krádeže. Na rozsudek upozornil server Novinky.cz.

„Obžalovaný si musel být vědom, že ranami šroubovákem o střední a velké intenzitě do hlavy poškozeného by mohl způsobit poškozenému závažné poranění mozku jakožto důležitého orgánu, případně by mohlo dojít k průniku šroubováku do dutiny oční,“ popsala závažnost napadení obžaloba.

Za krádež či ublížení na zdraví nestál Konvalinka před soudem poprvé. Ve věznici dříve také prodělal detoxikační tůru.

Nevěděl, že auto je otevřené

Útok se odehrál loni na podzim v Praze 8. Konvalinka nejdříve rozbil sklo předních dveří zaparkovaného nákladního auta a do deky si naskládal kromě navigace a skeneru také zapalovač za 19 korun a pět rohlíků. Celkově způsobil škodu za 20 tisíc korun (o napadení více zde).

Při činu ho však přistihl majitel auta. U soudu již dříve vypověděl, že obžalovaného považoval za blbce, jelikož dveře do nákladního auta byly odemčené (více o srpnovém soudu zde).

Konvalinka během střetu řidiče třikrát bodl šroubovákem do hlavy a prorazil mu lebku, z místa činu po té uprchl.

Policie ho následně několik měsíců hledala, ale Konvalinka se sám omylem nahlásil. V jednom z bytů na Vinohradech se poprala skupinka lidí a Konvalinka jednoho z mužů pořezal. Sám pak zavolal na linku 158 (více zde).