Politiky v Praze 11 hlídají strážníci. Exstarosta mluvil o pistoli

„Pistoli jsem nosil a po dnešku ji zase nosit budu, abyste věděli. Protože vy tady to jihoměstské Palermo znovu obnovujete,“ prohlásil totiž Jiří Štyler, bývalý starosta Prahy 11 a předseda klubu Hnutí pro Prahu 11 (HPP11), na bouřlivém prosincovém jednání zastupitelstva.

Reagoval tak na nařčení radního Jana Říčaře (ANO), který před zastupiteli uvedl, že si Štyler před dvěma lety přinesl na politické jednání pistoli. Mimo to Říčař mluvil o tom, že členové HPP11 mediální obraz takzvaného jihoměstského Palerma sami přiživovali a vytvářeli. Termín se vžil pro období mezi lety 2006 a 2014, kdy bylo vedení radnice podle kritiků až moc propojeno s podnikateli, právníky a lobbisty.

Bylo to právě HPP11, které si svou předvolební kampaň na boji proti korupci postavilo. Korupci, která si podle Štylera s novou koalicí na radnici znovu nachází cestu.

Někteří zastupitelé si Štylerova slova vyložili jako hrozbu. „Znamená to, že pan Štyler bude chodit na veřejná jednání zastupitelstva ozbrojen a my se máme obávat o naši bezpečnost?“ ptá se například Petr Sýkora (Jižní Město - náš domov).

Na lednovém zastupitelstvu minulý čtvrtek už proto politiky doplnili strážníci. A ač to podle mluvčí městské policie Ireny Seifertové není nic zvláštního, podle oslovených zastupitelů to v Praze 11 rozhodně nic běžného není.

Spíš než výrok bývalého starosty ale v zastupitelích vzbudil obavu Říčařův popis tehdejší události.

„O jednání pana Štylera jsem si udělal vlastní obrázek, když přišel na jednání o možné koalici na podzim 2014. První, co udělal poté, co si sundal klobouk, bylo, že položil na stůl pistoli,“ vyprávěl o průběhu neformální schůzky klubů TOP 09, ANO a HPP11.

Odehrát se měla v restauraci těsně před volbami v září 2014 a z Říčařova vyprávění také působí poněkud „italským“ dojmem. Štyler nicméně Říčařovo nařčení odmítá.

„Zřejmě měl nějaké mámení smyslů, nevím, jak to jinak nazvat. Ať to nějak doloží, ať ukáže fotky,“ říká Štyler. Nikdy prý nebyl vlastníkem zbrojního průkazu, a těžko tedy mohl někomu před obličejem mávat pistolí.

Zbraní jsem myslel notebook, tvrdí exstarosta

Proč tedy ale bývalý starosta na zastupitelstvu tvrdil, že pistoli dříve nosil a bude ji nosit znovu?

„Myslel jsem tím zbraň obrazně. Tedy že chodím s notebookem připojeným k internetu, píšu a pracuju a to budu dělat dál. Jsem ozbrojen jen ostře nabroušeným brkem, jak říkával Karel Havlíček Borovský,“ vysvětluje dnes svá slova Štyler. Říčařovy výroky prý považuje za účelovou snahu jej poškodit.

Kontroverzní události v okolí Jiřího Štylera Od roku 2006 vystupoval jako aktivista proti vedení Prahy 11. V červnu 2010 jej napadli neznámí útočníci a vážně jej zranili. Byl i na seznamu lidí, které špehovala detektivní agentura ABL Víta Bárty. O čtyři roky později se stal starostou. Nechvalně proslul výrokem o odtržení Jižního Města od Prahy, který později popřel, či tím, že nechal vyrýt své jméno na kříž placený z peněz daňových poplatníků. Do Evropské komise také zaslal dopis, že není třeba spěchat s dostavbou obchvatu 511, ačkoli se zastupitelstvo shodlo na opaku. Své odvolání chápe jako návrat pořádků, proti kterým bojoval.

„Kdyby se to skutečně stalo, tak proč to vytahuje až teď. Jestli se někdy mohl cítit ohrožen mou osobou, měl to podle trestního řádu řešit okamžitě a přivolat policisty,“ dodává.

Podle Říčaře však nebylo jeho úmyslem událost po dvou letech dále rozmazávat, jen ji přednesl jako příklad Štylerova jednání.

Na incident si navíc nepamatuje pouze on. Velmi jasně si jej na dotaz MF DNES vybavil i jeden další zastupitel ANO a hned tři z TOP 09.

„Já jsem seděl v restauraci hned vedle Jiřího Štylera a v jeden moment, kdy jsme spolu úplně nesouhlasili, opravdu sáhl dozadu a vytáhl pistoli stylem, jakým byste držel kámen, a práskl s ní o stůl, jako by chtěl dodat důraz svým slovům,“ říká Jakub Lepš (TOP 09).

Zpětně se prý diví, že s ním událost neotřásla víc. „Bylo to opravdu výhrůžné gesto, ale už jsme v sobě měli dvě až tři piva a byli jsme v restauraci, tak jsme se na něj spíše nevěřícně dívali,“ dodává.

Skutečnost, že se s Lepšem rozchází v tom, ve kterou chvíli údajně Štyler pistoli vytáhl, vysvětluje Říčař tím, že se vše stalo před dvěma lety. Stejně jako Lepš si situaci pamatuje i Ondřej Prokop (ANO).

„Je to sice už dva roky, ale na to se nezapomíná. Jen nemohu s jistotou tvrdit, že to byla klasická pistole na zbrojní průkaz, možná že to byla nějaká plynovka,“ říká.

Celá „přestřelka“ mezi politiky bude mít možná dohru i u policie. Štyler totiž podle svých slov minulý týden podal trestní oznámení pro pomluvu na celkem pět lidí. Na koho přesně, však z důvodu podepsání mlčenlivosti sdělit nechtěl.