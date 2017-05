Jednal jako profesionál, řekl svědek o střelci z Klánovického lesa

13:45 , aktualizováno 13:45

Za nenapravitelného označil psycholog při středečním jednání u Městského soudu v Praze 49letého recidivistu Oldřicha Konráda. Ten je obžalovaný z vraždy hledače pokladů v Klánovickém lese, ale i z předchozí loupeže. Při ní podle spisu postřelil do nohy muže, jehož před zásahem do břicha zachránilo jen to, že vyskočil.