Aktivisté musí vyklidit centrum Klinika, přikázal jim to soud

Pražský městský soud v úterý dopoledne zamítl odvolání proti rozsudku, podle kterého mají aktivisté z žižkovského sociálního centra Klinika opustit objekt a uvolnit jej novému majiteli, Správě železniční dopravní cesty (SŽDC).

Informaci potvrdil i Pavel Uhl, právní zástupce Kliniky. Ten u soudu argumentoval tím, že požadavek na vyklizení pozemku je v rozporu s dobrými mravy. Soud však jeho námitky neuznal a verdikt je pravomocný. „Mrzí mě, že soudy rezignovaly na funkci, kterou jim společnost dala a totiž rozhodovat sporné otázky. Skutečnost, že soud neposuzoval otázku rozporu s dobrými mravy, znamená rezignaci,“ uvedl.

Obvodní soud dal požadavku SŽDC nepravomocně za pravdu už letos v lednu. Státní organizace tehdy poukazovala na to, že aktivisté budovu nadále využívají, ačkoliv smlouva o roční výpůjčce už dávno vypršela. SŽDC chce budovu nechat opravit a přestěhovat do ní část svých zaměstnanců. Podle zástupců kliniky jsou ale takové plány v rozporu s územním plánem. K neuposlechnutí výzvy vyklidit objekt se prý rozhodli také kvůli obavám z toho, že by po jeho opuštění přestali být pro stát partnery k vyjednávání.

Klinika v Jeseniově ulici pořádá přednášky, koncerty, dílny či jazykové kurzy, zaměřuje se také na pomoc migrantům. V minulosti se stala útokem žhářů zřejmě ze strany extremistů, policie však případ odložila kvůli důkazní nouzi. V objektu byla také několikrát nahlášena výbušnina, nikdy se žádná nenašla.

SŽDC získala budovu od státu loni v říjnu. Po pozdější prohlídce konstatovala, že je „ve znepokojivém stavu“. Radnice Prahy 3 vyzvala policisty k vyklizení objektu, to ale bude možné až po právní moci rozsudku.

Není jasné, jestli aktivisté budovu opustí

Zda aktivisté budovu skutečně opustí, zatím nikdo z nich nechce komentovat. Jejich prohlášení tomu však příliš nenasvědčuje. „Kolektiv vychází vstříc projektantům připravujícím podklady pro rekonstrukci, ale kvůli nutnosti změnit územní plán a projít procesem územního a stavebního řízení může autonomní centrum ve stávající budově fungovat několik dalších let,“ uvedl jeden z členů Kliniky Jan Trnka.

Podobně mluví i Jakub Ort, další ze zástupců Kliniky. „Myslíme si, že není důvod přikračovat k násilnému vyklizení. Nikoho nepoškozuje, když to sociální centrum bude dál fungovat, ba naopak,“ dodal.