Klokani v Ďolíčku zůstanou za milion a půl ročně, rozhodli zastupitelé

Podle radního pro majetek Karla Grabeina Procházky jde o poslední nezbytný krok před uzavřením kupní smlouvy s majitelem stadionu, investičním fondem Safety Real. Vršovický klub bude poté Praze platit za pronájem stadionu 1,5 milionu korun ročně po dobu příštích deseti let.

Zastupitel pirátů Mikuláš Ferjenčík navrhoval, aby byla cena ročního nájmu zvýšena ještě o dalších tři sta tisíc korun do výše druhé nabídky, kterou město na pronájem stadionu obdrželo. Jeho návrh ostatní zastupitelé nepodpořili.

Procházka nicméně uvedl, že odkup Ďolíčku by se pro Prahu neměl stát návodem, jak se v budoucnu v podobných situacích zachovat. „V případě Ďolíčku se před námi objevil příběh, se kterým jsme se museli okamžitě vyrovnat,“ říká.

Dodává však, že městu chybí koncepce sportu, jež by stanovila, která sportoviště chce Praha provozovat a jakým způsobem. „Je logické, že když město vlastní stadion, tak by ho mělo nabízet za tržní nájemné. Nebo by měl být alespoň zpřístupněn více klubům,“ říká.

Smlouvu o nájmu by měla Praha s Bohemkou podepsat v nejbližší době a platit začne ihned po dokončení převodu vlastnictví z investičního fondu na město.

Pražští politici odsouhlasili koupi stadionu v březnu loňského roku (psali jsme zde). Klubu Bohemians 1905 bez stadionu hrozilo, že kvůli chybějící smlouvě o nájmu stadionu nedostane licenci (víc zde).

Mladík naházel radnímu Bohumilu Zoufalíkovi na zaparkované auto vejce v souvislosti s odkupem stadionu (červen 2016):