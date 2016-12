S Ježíškem nebalamuťte děti dlouho, budou vás podezírat ze lži, říká kněz

V době Vánoc se do kostela na mši vydává více Pražanů než během roku. To znamená nejen hezkou tradici, ale i více práce pro kněze. Dvojnásob to platí v kostele Panny Marie Královny míru na Lhotce, v průměru tam totiž dorazí až tisíc věřících i nevěřících.

Protože byl tamní farář Jiří Korda ještě ve svých dvaceti také nevěřícím, pojímá podle toho své mše a dává důraz na to, aby byl jeho výklad srozumitelný všem.



Co znamenají jednotlivé dny o vánočních svátcích?

Pětadvacátého slavíme Narození Páně a šestadvacátého je svátek sv. Štěpána, prvního věřícího zabitého pro svoji víru v Krista. Zdá se zvláštní slavit takový svátek po Narození Páně, ale kdyby nebylo takovýchto lidí, tak se víra nenese dál.

Zdá se vám správné, že na nás Vánoce „útočí“ v obchodech poslední dobou takřka už od Dušiček?

Já nerad povrchně odsuzuji. Podle mého je důležité, že hodně lidí vnímá Vánoce jako svátky, kdy si udělá čas na rodinu. V našem katolickém kalendáři je období mezi 25. prosincem a Novým rokem svátkem Svaté rodiny. Ten den manželské páry obnovují při mši své manželské sliby. V našem kostele tak činí zhruba stovka párů.

Jaký je rozdíl mezi oslavami Vánoc v křesťanských církvích?

V zásadě se ve významu s ostatními shodujeme. Rozdíly jsou například v kalendáři. Pravoslavní se drží juliánského kalendáře a Vánoce jim začínají 7. ledna. Ostatní dávají větší význam třem králům, kteří se první poklonili Mesiášovi. Například ve španělsky mluvících zemích jsou tři králové oblíbení, proto tam dárky předávají na Tři krále.

Nezdá se vám, že místo svátků klidu jde o svátky stresu?

Problém je, že k vyčerpanosti přispívají různé uzávěrky a inventury v zaměstnání. Takže rozumím, že se lidé cítí pod tlakem. Někdy se může i stát, že bez náboženského rozměru vzniká taková nucenost, že teď se musíme veselit.

Vy asi máte také v tomto období spoustu práce.

Jsou to hektické dny, naštěstí mi pomáhá pan kaplan. Štědrý den začínáme v naší farnosti v domově důchodců, poté otevřeme betlémy a připravujeme se na mši pro děti od tří hodin, následuje mše s koledami Jakuba Ryby od pěti hodin a končíme půlnoční mší. Pro zájemce ještě pořádáme Přátelské setkání pro nespavce u nás na faře. Můj sváteční den končí okolo třetí hodiny ráno. Další den otevírám kostel v sedm ráno a pokračuji dál. (smích)

Máte o svátcích čas na rodinu?

Určitě si najdu během svátečních dní čas i na ně. Ale popravdě, spíš si je užiji v klidu během roku.

Proč máte Rybovku zvlášť, ještě před půlnoční mší?

Kvůli počtu lidí je možné sloužit víc mší. A protože lidé Rybovku mají rádi, tak ji sbor zpívá během mše od pěti. Nicméně za Jakuba Jana Ryby vypadala mše svatá jinak než dnes, proto jednotlivé zpěvy nepasují na dnešní podobu. Přesto ji hrajeme, je to krásná tradice.

Jak se třeba liší česká půlnoční mše od vánočních mší jinde ve světě?

Je pravda, že u nás je velká tradice liturgických českých zpěvů, ze kterých lze pro mši čerpat. To hodně jiných zemí nemá. V katolických zpěvnících najdete také písně, které původně katolické nebyly. Například koleda Narodil se Kristus Pán, která se zpívá snad v každém kostele, je údajně husitská.

Prý mohou být půlnoční mše někdy divoké...

V Čechách byla jeden čas tendence půlnoční přesouvat na dřívější hodinu, nebo ji dokonce úplně zrušit. Důvodem bylo hodně opilých lidí, kteří rušili a provokovali. Znám i případ, že kněz musel mši přerušit a nechat kostel vyklidit, protože nešlo vůbec pokračovat. Půlnoční byla zrušena také v našem kostele, ale obnovili jsme ji. Poprvé jsem pozval městskou policii, ale dnes už takové problémy nebývají.

Máte o svátcích vyšší návštěvnost?

Tyto dny hodně lidí pociťuje duchovní potřebu přijít, takže na vánoční bohoslužby jsou obecně kostely více zaplněné. Kázání by mělo být srozumitelné, často totiž přicházejí lidé neznající naše termíny. Z mládí si pamatuji, že se nám kněz snažil vše podrobně vysvětlovat a bylo to úmorné. Podle mého názoru nemusí nutně lidi porozumět všemu. Důležité je vnímat tu slavnostní, posvátnou atmosféru a koledy, to umí každý.

Jiří Korda Narodil se v roce 1975 v Praze, a než se dostal k povolání kněze, vystudoval v roce 1994 zemědělskou školu, obor veterinární prevenci v Českých Budějovicích a medicínu na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Po vojenské službě dokončil v roce 2008 Katolickou teologickou fakultu UK. Kněžské svěcení přijal o rok později a farářem v kostele Panny Marie Královny míru je od roku 2011.

Říkali vám rodiče, že dárky nosí Ježíšek?

Měl jsem to stejně, asi jako většina dětí, moc si to ale nepamatuji. Nyní ovšem s ostatními rodiči řeším, kdy by bylo dobré dětem oznámit, že je to jinak. Je to samozřejmě hezká tradice, ale já bych doporučoval, že by se ta doba neměla příliš natahovat. Nejhůře to rozdýchávají chlapečci. Znám příběhy o tom, že dítě pak rodiče dlouho podezírá z dalších lží.

Kdy pro vás Vánoce končí?

Pro většinu lidí končí 2. svátkem vánočním na sv. Štěpána, ale pro křesťany vlastně teprve začínají. My katolíci je končíme v neděli po Třech králích, ale dříve to bylo až na Hromnice 2. února.

Co je pro vás osobně podstatou Vánoc?

Pro mě je nejdůležitější poselství o tom, že Bůh ví a počítá s naší křehkostí, omezeností a slabostí, že ji přijal a bere za svou. Také mám moc rád koledy. Přiznám se, že si je vlastně broukám celý rok a někdy si je i v létě pustím.