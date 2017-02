Kraj silnice k automobilkám stavět nebude, vzkázala firmám hejtmanka

Frekventovaná třída V. Klementa v Mladé Boleslavi se měla už letos dočkat rozšíření, díky čemuž by auta od továrny vyjela z města rychleji ve dvou pruzích.

Hejtmanství v roce 2014 schválilo smlouvu o spolupráci, na jejímž základě měl Středočeský kraj sehnat na stavbu přes 140 milionů korun od státu. Dnes je však jasné, že v nejbližší době se mladoboleslavští řidiči investice nedočkají.

Silnice totiž není krajská, a nové vedení hejtmanství proto s investicí nepočítá.

„Máme plán na čtyři roky, kde se musíme prvně postarat o silnice druhé a třetí třídy, které máme ve své gesci. Městům se snažíme vyjít vstříc, například v Kladně budeme opravovat ulici Milady Horákové, ale to je krajská silnice. Prioritně se staráme o náš majetek,“ popsala MF DNES hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO).

A peníze na stavbu nedá aktuálně ani stát, Mladá Boleslav totiž značné prostředky čerpala na předloni otevřenou silnici kolem areálu Škodovky.

Stavební akce na rozšíření třídy V. Klementa přitom byla téměř připravená, ve finále jsou výkupy potřebných pozemků.

Podle náměstka mladoboleslavského primátora Jiřího Boušky (ANO) by však zatím samotné rozšíření příliš nepomohlo, protože řidiči by se zasekli na kruhovém objezdu, kam třída V. Klementa ústí.

I to je podle zástupce zaměstnanců automobilky, šéfa Podnikové rady Jaroslava Povšíka, nutné řešit.

„Je nezbytné tlačit na rychlejší přípravu mimoúrovňového křížení Průmyslové ulice a třídy V. Klementa,“ říká Povšík. Část vozů by tuto křižovatku projížděla pod zemí a tím by se průjezdní kapacita výrazně zvýšila ve všech směrech. To by si však vyžádalo další stovky milionů korun navíc.

Výroba roste

Automobilky v regionu trhají výrobní rekordy. Škoda Auto v Mladé Boleslavi jen loni vyrobila 1,13 milionu aut a překonala tak všechny dosavadní rekordy. Konkurenční továrna TPCA v nedalekém Kolíně loni vyrobila 220 606 vozů, což je nejvyšší počet od roku 2011.

V pátek v Kolíně oslavili třímiliontý vyrobený vůz od zahájení výroby v roce 2005. Středočeský kraj je tak jednoznačně centrálou českého automobilového průmyslu.

Firmy pro svoji výrobu potřebují tisíce zaměstnanců, což přináší řadu pozitiv.

„Jsme samozřejmě rádi, jsou to stabilní zaměstnavatelé, kteří pomáhají zvyšovat životní úroveň v našem kraji,“ řekla Jermanová.

Jenže má to i své stinné stránky. Tisíce zaměstnanců automobilek se musí do práce nějak přepravovat a pochopitelně mnozí k tomu využívají auta, zvlášť když je sami vyrábějí. To pak způsobuje dopravní problémy.

Výstavba či rozšiřování silnic kolem automobilek je však v nedohlednu. „Střední Čechy obecně mají problém s dopravou a my musíme řešit všechny směry, nejen automobilky, protože jsou tady i jiní významní producenti z jiných průmyslů, než je automobilový. Nicméně se vždy snažíme vyjít vstříc,“ říká Jermanová s tím, že hlavní investice jsou teď spíše na státu než na hejtmanství.

Auto 3 000 000 TPCA v Kolíně vyrábí druhou generaci Toyoty Aygo, Peugeotu 108 a Citroënu C1. V pátek si z továrny odvezl Ota Adámek z Prahy třímiliontý vůz - černou Toyotu Aygo. „Tři miliony vyrobených aut jsou impozantní za tak krátkou dobu výroby i v porovnání s jinými továrnami Toyoty a koncernu PSA,“ hodnotí prezident TPCA Koreatsu Aoki.

„Mě do tohoto nedotlačíte, nebudu říkat, že když město přijde s žádostí, protože je tam automobilka, tak my dáme automaticky peníze. Kdybychom na to přistoupili, tak bychom museli dát všem a nebudeme mít na opravy silnic 2. a 3. třídy, které jsou ve špatném stavu. Kromě toho máme 1 800 mostů, které jsou na tom velmi špatně, a musíme je dát do nějakého přijatelného stavu,“ dodává.

TPCA zaměstnává 2 800 zaměstnanců a při střídání směn jich ze závodu vyjede najednou téměř polovina.

„Loni zdejší výroba přešla na osmihodinový směnný provoz a tím se trefujeme do času, kdy končí i zaměstnanci mnoha dalších firem. Doprava je teď proto v Kolíně opravdu horší. Je to otázka na politiky, proč obchvat města postavili na druhé straně od naší průmyslové zóny,“ říká šéf odborů Kovo v TPCA Ivo Navalaný.

Vedle dopravních problémů jsou zaměstnanci TPCA prý spokojeni. Změnu požadovali. Dříve firma vyráběla čtyři dny v týdnu v desetihodinových směnách, nyní je to ve dvou osmihodinových pět dnů v týdnu. „Především je pro lidi dobře, že není noční směna,“ dodává Navalaný.