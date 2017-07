V Praze se čeká na testy v autoškole osm týdnů. Chyba učitelů, tvrdí úřady

Zkušebních komisařů je na celou Prahu nyní dvacet, jenže tento počet se během prázdnin hlavně kvůli dovoleným dramaticky snižuje, a to klidně i na polovinu. A tak se na termíny čeká. Situace proto dospěla i tak daleko, že lidé se, jak upozornil server Aktuálně.cz, přehlašují na termíny do jiných měst. Některé autoškoly to zkouší řešit obcházením zákona.

„Pravidla jsou nastavená tak, aby se žák po úspěšných testech zapsal na termín jízdy s komisařem, který má být do patnácti dnů od ukončení zkoušky. Místo toho některé autoškoly rovnou zavolají komisařům, kteří jim sdělí termín a školy se tomu termínu přizpůsobí, i za cenu prodloužení, nebo zkrácení jízd u některých žáků,“ vysvětluje vedoucí z jedné autoškoly v Praze, který nechtěl být jmenován.

Žebříček úspěšnosti ministerstvo zveřejnit nechce

Magistrát se ale hájí tím, že za problém si mohou samy autoškoly. Jednak by si mohly lépe rozvrhnout termíny kurzů - třeba i tak, že by se část žáků učila jezdit v zimě a na začátku roku. A zapracovat by měly i na kvalitě přípravy svých studentů.

„ V řadě autoškol je úspěšnost studentů pod padesáti procenty,“ uvedl mluvčí magistrátu Vít Hofman. Které to jsou, ale nesdělil, protože taková čísla smí říct jen ministerstvo dopravy.

„Pomohlo by, kdyby to udělali. Žáci by si totiž rovnou vybírali takové školy, kde mají větší šanci a kde je více naučí. Před komisaři by se tak neobjevovaly stále ty samé tváře,“ podotýká Hofman.

Ministerstvo však odmítá upřednostňovat konkrétní autoškoly před jinými. Naopak se dlouhodobě snaží vyvíjet tlak přímo na žadatele o řidičské oprávnění.Ti by si sami měli kvalitu hledat.

„Do autoškoly přichází za vzděláním, ne za účelem koupě módního doplňku v podobě řidičského průkazu. Je třeba hledat autoškoly, které poskytují kvalitní výuku a individuální přístup, i když to žáka bude stát více peněz,“ dodal mluvčí Ministerstva dopravy Zdeněk Neusar.