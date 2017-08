PŘÍMÝ PŘENOS: Flašinetáři z celé Evropy hrají Pražanům na Kampě

„Půjde o improvizované hraní doprovázené živým zpěvem, kolemjdoucí si navíc budou moci sami vyzkoušet zahrát si na tento mechanický nástroj,“ uvedla produkční Národního muzea Kamila Marešová. Právě tato organizace totiž setkání hudebníků už počtvrté pořádá.

Skupiny flašinetářů na něj letos dorazily z Čech, Polska, Německa, Rakouska, Slovenska a Švýcarska.

„Lidem se hra na flašinet jeví lehce, protože u toho člověk jen stojí a otáčí klikou. Když pak hrát sami vyzkouší, už to tak lehké není. Je třeba mít sílu a držet jednu rychlost, i když klika poskakuje. Dobře to jde dospělým i dětem, kteří mají sílu a hudební sluch,“ vysvětlil Jan Bondra, který hraje na flašinet už deset let.

Festival zakončí v 19 hodin koncert kolovrátků a zvláštního hudebního nástroje pianoly. „Mechanické hudební nástroje představují unikátní spojení řemeslného umění a techniky,“ dodala Marešová. Toto vystoupení se odehraje v Českém muzeu hudby. Vstupné je volné.