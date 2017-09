Kozu do řeky pravděpodobně zahnal pes. Pokoušela se dostat z řeky ven, ale protože se jí kopyta bořila do rozměklého břehu, nešlo jí to.

„Strážníci vlezli do vody a uvázali jí vodítko na rohy. Pomocí toho ji pak vytáhli na břeh,“ uvedla mluvčí městské policie Irena Seifertová.

Kozu odvezli pracovníci odchytové služby do útulku městské policie v Troji.

Veterinář zjistil, že je pokousaná na hlavě a rány jí ošetřil. Podle ušní známky pak kontaktoval majitele. Ten si zvíře dnes vyzvedl.