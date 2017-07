Kamery zachytily zloděje kola za sto tisíc, majitel slibuje odměnu

„Je to otázka několika vteřin a člověk je bez kola,“ krčí rameny majitel odcizeného kola Jiří Vintr a přiznává, že i když seděl na letní zahrádce asi metr od svého kola, na které přes stěnu celou dobu viděl, neměl ho zamčené.

Zatímco ochotně radil neznámému muži, kudy se dostane do restaurace, jeho komplic nasedl na speciálně upravené kolo a odjel. „Stoprocentně to bylo na tip, že si pro to kolo přišli,“ myslí si majitel kola.

„To kolo bylo americké výroby Kellys K40 a bylo zvláštní v tom, že to bylo sjezdové kolo, na které byl dodatečně namontovaný elektrický pohon. Celá přestavba stála 28 tisíc korun a když jsem svého času kolo kupoval, stálo 80 tisíc korun,“ říká Vintr.

Majitel kola nabízí desetitisícovou odměnu

„Když se ke kolu dostanu, vyplatím odměnu 10 tisíc korun,“ slibuje případnému nálezci okradený muž.

„Celý případ prošetřujeme pro podezření ze spáchání trestného činu krádež a vzhledem k tomu, že škoda byla způsobená ve výši sto tisíc korun, hrozí pachatelům trest odnětí svobody v délce až pěti let,“ uvedl k případu policejní mluvčí Jan Daněk. „Jestliže někdo muže na záběrech poznává, prosíme ať se ozve na linku 158,“ dodal Daněk.