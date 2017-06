Pražský orloj zmizel na rok pod lešením v rámci velké rekonstrukce. Jak bude Staroměstská radnice po opravách vypadat? Bude to velká změna? V diskusním pořadu... celý článek

Do Prahy se postupně vrací z Tokia plátna Slovanské epopeje Alfonse Muchy. Do města už dorazily dvě sady obrazů, poslední by měly přiletět tento týden. Epopej... celý článek