VIDEO: Žena zapomněla v obchodě notebook, jiný zákazník ho sebral

Krádež se stala v obchodě v Kollárově ulici. Žena při placení odložila notebook na pult a pak na něj zapomněla.

„Chvilku poté, co zákaznice odešla, do obchodu přišel zatím neznámý muž. Po zaplacení svého nákupu notebook vzal a odnesl si ho. Před prodejnou pak nasedl do bílého automobilu Peugeot Expert a odjel,“ popsal policejní mluvčí Jan Daněk.

Škoda byla vyčíslena na 27 tisíc korun. Policisté po muži nyní pátrají a případ vyšetřují jako zatajení věci, za které hrozí rok vězení. Informace o muži na záběrech policisté přijmou na lince 158.