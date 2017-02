Krádeží aut v Praze ubývá, zloději se zaměřují i na luxusnější vozy

Po metropoli jezdí stále více řidičů, kteří mají ve svém voze systém, díky kterému nemusí klíče od auta ani vyndat z kapsy. Vůz pozná svého řidiče, odemkne mu a poté i nastartuje. Jenže pohodlné ovládání má i své stinné stránky. Využívají ho totiž zloději.

„Pachateli stačí zpovzdálí sledovat majitele vozidla a mít u sebe zesilovač rádiového signálu. Tím prodlouží dosah vysílání klíče od vozidla a spolupracující komplic pak má volný přístup do auta i možnost jej nastartovat a v klidu odjet,“ popisuje Josef Košíček z firmy Topra, která se specializuje na zabezpečení aut.

Zloději se díky tomu začínají více zaměřovat na dražší značky. A potvrzují to i policejní statistiky, podle kterých přibývá ukradených luxusních aut. „Pachatelé se v poslední době rekvalifikují. Už se nezaměřují jen na odcizování na náhradní díly, ale kradou také luxusnější vozy,“ říká náměstek ředitele pražské policie Ivan Smékal.

Krádeže aut v metropoli značka ukradených aut Škoda...............................623 Volkswagen......................107 Ford....................................87 BMW .................................45 Renault...............................45 Peugeot .............................35 Toyota ...............................34 Zdroj: Policie ČR

Celkový počet krádeží se ale snižuje, a to i přesto, že je v metropoli automobilů stále více. Loni dokonce podle pražských policistů klesl počet případů vůbec poprvé od roku 1990 pod dva tisíce. Přesto však Praha zůstává s 1 693 ukradenými vozidly na prvním místě mezi všemi kraji. Metropole je totiž ideálním mixem exponovaných oblastí, jako jsou anonymní sídliště, obchodní centra s velkými parkovacími plochami nebo naopak místa, kde je v určitý čas nízká frekvence pohybu lidí.

Z celkového počtu ukradených aut spadá většina pod koncern Škoda – Volkswagen, což odpovídá i celorepublikovým číslům. Škodovek loni pachatelé ukradli v Praze 623, přičemž 440 z nich byl model Octavia. Volkswagenů v loňském roce z ulic zmizelo 107. Na třetím místě se drží automobily značky Ford. Oproti celorepublikovým statistikám se v hlavním městě vysoko umístily například vozy BMW.

Stále ovšem platí, že nejčastěji pachatelé kradená auta rozebírají na jednotlivé součástky a ty posílají za hranice. U dražších značek pak míří za hranice celá auta.

Objasněnost jednotlivých případů je přitom nízká – dlouhodobě se pohybuje v řádu jednotek procent a policisté objasní jen každý jedenáctý případ. „Je třeba brát v potaz to, že jsou pachatelé velmi dobře organizovaní a technicky vybavení,“ vysvětluje mluvčí pražské policie Tomáš Hulan.

Většinou se podle něj jedná o cizince, kteří v metropoli působí na několik padělaných dokladů nebo za trestnou činností přicestují takzvaně na otočku. Na podzim například pražští kriminalisté odhalili organizovanou skupinu pachatelů, kteří v Praze a středních Čechách ukradli desítky aut francouzské výroby, které rozprodali na náhradní díly.

Satelitní vyhledávání je v kurzu

Pokles aktivity zlodějů aut potvrzují také pojišťovny, které následně se svými klienty celou věc řeší. Téměř polovina nahlášených případů ukradených aut, které eviduje Česká pojišťovna, je z Prahy. Loni pojišťovna v metropoli řešila s klienty krádež automobilu ve dvou stovkách případů. Většinou šlo o starší vozy.

„Ze všech vloni odcizených vozidel tvoří více než třiačtyřicet procent automobily staré sedm až deset let, vozy starší deseti let pak tvoří zhruba třicet procent nahlášených ukradených vozidel,“ říká mluvčí České pojišťovny Ivana Buriánková. Vozy do stáří 5 let se podle ní na celkovém počtu loni podílely jen z přibližně dvaceti procent. „Průměrné pojistné plnění se pohybuje mezi 150 a 200 tisíci korun,“ doplňuje mluvčí pojišťovny Kooperativa Milan Káňa.

Kromě ukradených aut v loňském roce ubylo také případů, kdy se pachatelé vloupali do automobilu, aby si z něj odnesli elektroniku, zavazadla a další cennosti. Zatímco v roce 2015 bylo takových případů 7 671, loni jejich počet poklesl na 5 617, což je stejně jako u ukradených aut nejnižší číslo od roku 1990.

Krádeže věcí z aut jsou přitom druhým nejčastějším trestným činem v Praze hned po kapesních krádežích. „Pachatele může odrazovat například větší množství kamer v ulicích nebo kvalitnější bezpečnostní systémy,“ říká kriminoložka Alena Marešová.

Jak totiž potvrzují firmy, které se zabezpečením vozidel zabývají, roste mezi majiteli aut zájem především o sofistikovanější elektronické systémy, které dokážou pomocí GPS signálu ukradený vůz ihned lokalizovat.

„Nejvíce se teď prodávají například autoalarmy s takzvanou kontrolou zarušení signálu GSM,“ uvádí Jakub Antoš ze společnosti CarSecurity. Takový systém dokáže během krádeže informovat majitele SMS zprávou, přičemž odolá i rušičkám, kterými se proti podobným autoalarmům pachatelé brání. „Určitě se ale vyplatí investovat do jakéhokoliv, i mechanického, zabezpečení,“ dodává Antoš.