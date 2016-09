Kraj shání dotace na tramvaj v Jesenici u Prahy, má pomoci dopravě

Středočeský kraj začíná pomalu realizovat letitou myšlenku tramvajové trati z Prahy do obcí v jejím okolí. Jako první přišla na řadu trasa Praha - Vestec- Jesenice. Celý projekt visí také na dostavbě stanice Depo Písnice. Právě odtud má totiž tramvajová linka jezdit.

„Tramvaj vznikne v návaznosti na řešení Plánu udržitelné mobility, který má za cíl prověřit možnosti zlepšení dopravní dostupnosti, tedy dojezdu Středočechů do a z Prahy,“ uvedl k záměru hejtman Miloš Petera (ČSSD). Pro tramvajovou linku jsou již dokonce vymezeny dopravní koridory pro vedení kolejí.

Obce podél plánované trati mají už koridor ve svých územních plánech zanesený. Vymezení pruhů do územních plánů dotčených obcí pak vychází ze zásad územního rozvoje kraje, tedy dokumentu, který tyto úkoly stanovil a o možnosti tramvajové trati se zmiňuje.

Doprava společně Připravovaný dopravní systém Prahy a středních Čech zahrnuje železnici, metro, tramvaje, autobusy, lanovou dráhu a přívozy. Obsluhovat by měl více než 2,5 milionu lidí a přes 1 100 obcí. Praha a kraj zřídí společného organizátora dopravy, pravděpodobně vznikne příspěvková organizace Integrovaná doprava Středočeského kraje. Letos v únoru krajské zastupitelstvo schválilo strategii Pražské metropolitní oblasti, tedy míst, kde se budou projekty realizovat, např. Berounska, Kladenska, okolí Prahy a dalších. Finance chce kraj získat z Iropu, v něm je na tuto oblast připraveno 956 milionů.

Investorem nákladného projektu, který bude rozdělen do dvou etap včetně výkupu pozemků, by měl být Středočeský kraj, ale už teď je jasné, že bez dalších financí se projekt neuskuteční. Vedení kraje proto spoléhá na dotace, na Operační program Doprava II a zejména Státní fond dopravní infrastruktury. Hejtman už jednal s ministerstvem dopravy.

„Proběhlo vstupní jednání, ze strany ministerstva byla přislíbena finanční podpora,“ potvrdila MF DNES mluvčí kraje Michaela Drobná. Přibližnou částku dotace však nesdělila, data o nákladech budou podle ní známá až z projekční přípravy.

Kraj bude podle mluvčí zajišťovat veškerou investiční přípravu a realizaci. Kdo by mohl být případným dopravcem, se také neví, Drobná pouze uvedla, že náklady za vozy, které budou po trati jezdit, ponese nejspíš dopravce na trati.

Starosta: bude to zajížďka

Plánovaná výstavba linky do Jesenice, ve které stoupl počet obyvatel od roku 2002 o šest tisíc na současných devět tisíc, by měla být rozdělena na dvě etapy. V první půjde nejdříve o výkup pozemků, jejich počet však kraj dle mluvčí ještě nezná. Co se týče výkupní ceny, bude se vycházet ze znaleckých posudků, kdy veřejné instituce vykupují za cenu obvyklou v místě a daném čase.

Poté se vybuduje první dvoukilometrový úsek ze stanice Depo Písnice, to by mělo být podle posledních informací vybudováno snad v roce 2022. Tento úsek povede do Vestce a bude stát 959 milionů. „Vše by mělo být hotové na konci roku 2023,“ řekl hejtman, podle kterého v oblasti, kde se nacházejí i vědecko-výzkumná centra STAR, autobusová doprava kapacitně nedostačuje. Druhá etapa z Vestce do Jesenice bude stát 1,6 miliardy a dlouhá bude 3,4 kilometru.

Starostové dotčených obcí se domnívají, že jen tramvaj situaci nenapraví. „Pokud by byla tramvaj jen pro Jesenické, bylo by to skvělé. Pokud ale bude stanice pro celou spádovou oblast, přinese nám zátěž. Vše se musí řešit komplexněji a budeme žádat víc nástupních stanic,“ uvedla starostka Jesenice Radka Vladyková.

S tím souhlasí i dolnobřežanský starosta Věslav Michalik. Právě i jim by podle hejtmana měla linka pomoci. „Tramvajová trať z konečné metra v Písnici směrem do Vestce a Jesenice, pro břežanský region význam nemá. Pro zdejší lidi bude vždy jednodušší přímá nebo nějaká autobusová doprava směrem ke stanici metra Písnice, protože dojet do Jesenice a odtud zpátky na Písnici by byla pro všechny vlastně zajížďka,“ myslí si Michalik.