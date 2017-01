Tisícovka za každého občana. Středočeský kraj chce změnit dotace pro obce

Všechny obce do dvou tisíc obyvatel, kterých je ve Středočeském kraji drtivá většina, dostanou od hejtmanství statisíce korun na investice, pokud to schválí zastupitelé. Kraj tak vůbec poprvé zavede plošné rozdělování dotací, zjistila MF DNES.

„Návrh na nové rozdělování dotací projednají zastupitelé v březnu,“ potvrdil radní pro oblast hospodářského a regionálního rozvoje Věslav Michalík (STAN). Celkově kraj letos plánuje podpořit obce a města ve svých nových grantových programech částkou až 400 milionů korun.

Zásadní novinkou je Fond obnovy venkova určený pro malé obce do dvou tisíc obyvatel, na který má jít za celé čtyřleté volební období kolem půl miliardy korun. „Půjde o maximálně transparentní a spravedlivý fond, v němž budeme malé obce dotovat částkou tisíc korun na každého občana na toto volební období. Vše bude navíc administrativně jednoduché a projekty nebudou odmítány,“ říká Michalík.

Naráží na skutečnost, že mnohé obce v minulém volebním období kritizovaly sociální demokraty, že dotace poskytovali jen spřáteleným obcím.

Podle Petra Halady, předsedy středočeského Sdružení místních samospráv, které sdružuje na dvě stovky obcí, nemělo v minulosti až 40 procent vesnic šanci dosáhnout na žádnou krajskou dotaci. „Kraj už s námi o novém systému jednal a mohu říci, že na to máme velmi kladné ohlasy, líbí se nám to. I když se samozřejmě najde několik starostů, kteří to kritizují,“ řekl Halada.

Dříve kraj rozděloval peníze jen na konkrétní projekty a investice. Podle kritiků nového záměru měla obec šanci dosáhnout na vyšší dotaci a realizovat tak větší záměry. Jenže na velkou část jiných žadatelů se vůbec nedostalo.

Peněz bude dost

Kraj navrhuje vznik nových fondů Fond na obnovu venkova

Obce do 2 000 občanů budou moci žádat o dotaci na konkrétní projekt do veřejné infrastruktury jednorázově ve výši 1 000 korun na jednoho obyvatele na aktuální čtyřleté období. Nejméně dostanou 100 000 korun (i obce do 100 obyvatel). Na investici se musí obce podílet alespoň 20 procenty a realizovat ji do konce roku 2020. Celkem do fondu přijde až půl miliardy korun. Infrastrukturní fond

Obce nad 2 000 obyvatel mohou požádat o dotaci na větší investiční akce. Spolufinancovány budou jen projekty, na něž obcím nezbývají peníze a na které již byly schváleny státní či evropské dotace. Posuzovat se budou také příjmy obce z rozpočtového určení daní. Krajskou dotaci získají všechny záměry, které splní podmínky, celková částka ve fondu se mezi ně rozdělí.

„Teď na dotace dosáhnou spravedlivě všichni. Taková obec, která má pět set obyvatel, dostane půl milionu, za to už se dá mnohé udělat,“ míní Halada. Podle opozice jsou to však neúčelně vynaložené peníze. „Copak kraj může suplovat státní rozpočet? Chtěl bych vidět zákon, který definuje, že má přerozdělovat své finance bezúčelově na obce. Je to šílený návrh padlý na hlavu,“ říká opoziční zastupitel Karel Horčička (ČSSD). Dodává však, že opozice pozitivně vnímá snahu dotovat obce.

„Je důležité, aby dotace do obcí přicházely. Je teď otázkou, jak přesně bude navrhovaný plošný systém vypadat, zatím jsme s ním seznámeni nebyli. Myslím si, že způsob, který jsme preferovali my, je lepší. Plošné přerozdělování znamená pro některé menší obce jen pár tisícovek a ty těžko budou mít dost peněz na spoluúčast u větších projektů,“ říká opoziční zastupitel a šéf kontrolního výboru krajského zastupitelstva Josef Řihák (ČSSD).

S tím však Michalík nesouhlasí, peněz bude prý dost a budou také účelně vynaloženy. „I malé obce do sta obyvatel dostanou nejméně sto tisíc korun,“ oponuje. Na vyčerpání dotace navíc budou mít dostatek času do konce roku 2020, a tak mohou šetřit vlastní prostředky z rozpočtu na investice, ke kterým přidají ještě krajskou dotaci.

„Navíc se mohou sousední vesnice sdružovat a krajské peníze použít na společný projekt, třeba na opravu společně využívané budovy školy,“ říká Michalík. Na finance budou mít nárok sice automaticky, ale po předložení záměru konkrétního projektu, na němž se budou podílet alespoň dvaceti procenty ze svého rozpočtu. Jaký projekt předloží, bude čistě na obcích. Všechny obce v kraji budou mít poprvé od kraje peníze na opravy rozbitých chodníků, zanedbaných škol nebo na chybějící osvětlení.

Kraj přesto zachová i individuální dotace na nákladnější projekty. Obce nad dva tisíce obyvatel si budou moci požádat o peníze z nového Infrastrukturního fondu, do něhož letos půjde asi 260 milionů korun. Ten bude určen pouze na spolufinancování již schválených projektů se státní či evropskou dotací. U obou fondů tak kraji odpadne úřednická mašinerie schvalování a odmítání žádostí.

Kromě toho budou fungovat úzce zaměřené fondy pro volný čas, humanitární účely, kulturu, památky, hasiče a fond hejtmanky. Tyto žádosti musí projednat zastupitelé. Objem peněz na tyto dotace ale bude mnohem menší než dosud. „Na granty bude méně peněz, protože se v koalici domníváme, že v prvé řadě se má kraj postarat o problémy, které má řešit, jako je stav majetku či opravy silnic. Až potom můžeme rozdávat,“ říká Michalík.