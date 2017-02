Lidé nechtějí u domů spalovnu zvířat. Zkrátí jim život až o 4 hodiny ročně

Tři pece, které každý den zvládnou zpopelnit až 945 kilogramů uhynulých domácích mazlíčků, až pětadvacet metrů vysoký komín pro odvod spalin, zvířecí pohřebiště a obchod s urnami, náhrobky a dalšími potřebami. To vše na ploše o velikosti 22 tisíc metrů čtverečních obklopené bytovými domy.

„Dokumentaci přepracovali, ale situace se nezměnila. Zásadně s tím nesouhlasíme, je to zvěrstvo a jsme ochotni jít k až soudu, třeba i k tomu mezinárodnímu, když to bude nutné. Doufám ale, že zvítězí zdravý rozum,“ řekla iDNES.cz starostka Zličína Marta Koropecká.

Svůj podpis pod petici proti stavbě krematoria připojilo před časem několik tisíc obyvatel Zličína a když magistrát na začátku roku 2015 investorovi nařídil, aby podklady pro vydání stanoviska o vlivu na životní prostředí zpracoval znovu pořádně, situace se uklidnila a někteří si mysleli, že celá záležitost možná vyšumí.

Před deseti dny ale firma Benefit Development odevzdala nové podklady.

V nich je možné se mimo jiné dočíst, že upustila od původního plánu stavět v areálu zahradní restauraci. Dále se v nich například píše, že škodlivé částice ze spalovacího procesu mohou při maximálním provozu zkrátit ročně život člověka žijícího v sousedství až o 4,5 hodiny. Předpokládá se i nárůst výskytu dýchacích potíží.

„I tohle je vliv na životní prostředí, který nás zajímá a musí být zohledněn. Shromáždíme k záměru veškerá vyjádření a po prostudování dokumentace bude vydán posudek,“ popsal postup při vydávání stanoviska EIA Tomáš Novotný z magistrátního odboru ochrany prostředí.

Spalovna vedle nové školy?

Stavba krematoria pro mazlíčky vzbudila v minulosti odpor i v Olomouci, kde během února začne fungovat v průmyslové zóně ve Chválkovicích (více zde). Na parcelách při ulici Nedašovská na pražském Zličíne je ale nyní park.

„Máme ho jako jedinou oddechovou zónu. Kolem komína a zvířecích náhrobků se žádní rodiče s dětmi procházet nepůjdou. Chápeme, že by o tuto službu byl zájem, ale ať to proboha postaví někde mimo zástavbu,“ navrhla Koropecká.

Záměr je podle ní navíc v rozporu s územním plánem. „Označují to jako veřejně prospěšnou stavbu, ale chystají to v celoměstském systému zeleně a vodním ochranném pásmu, v němž je jeden funkční a jeden záložní vodní zdroj. Záložní by mohl zásobovat i víc než osm tisíc lidí a jeho použití se kvůli suchu projednává v rámci krizového řízení,“ doplnila starostka městské části.

Podobně mluví i pražská radní pro životní prostřední Jana Plamínková. „Myslím si, že za těchto okolností tam ani ve výjimečném případě něco podobného umístit nelze a že by to takhle vyhodnotil i stavební úřad. Už naši předchůdci argumentovali, že je to v rozporu s územním plánem a ten se nezměnil,“ podotkla. Územní řízení by následovalo až v případě získání souhlasného stanoviska EIA.

Stavba základní školy Zličín Předpokládané náklady jsou 269 milionů korun, škola pojme celkem 540 žáků. Zatím Zličínu plnohodnotná škola chybí. Již bylo vydáno stavební povolení, stavba by mohla začít v roce 2017. Zástupci magistrátu stavbu před několika dny slavnostně oznámili.

V bezprostřední blízkosti pozemků, s nimiž investor počítá pro stavbu, má přitom letos začít za téměř 270 milionů korun stavba nové základní školy pro 540 žáků. Čtvrti, kde oficiálně žije šest tisíc, podle neoficiálních odhadů pak asi deset tisíc lidí, zatím plnohodnotná škola chybí (více jsme psali zde).

„Nejde jen o školu, kousek odtud je i mateřská škola a sto metrů od místa rodinné domy. Stavíme se k tomu negativně, je to nesmysl,“ zdůraznila Plamínková.

Pozemky jsou územním plánem vedeny jako trvalý travní porost a sám investor je přesvědčen, že postavit tam zvířecí krematorium není protiprávní. „Neděláme nic proti ničemu, stojíme si za tím, že je to podle zákona. Klíčové bude, jak dopadne posudek EIA,“ uvedla Milada Vondrušová z firmy Benefit Development.

Investor: Akorát nás atakují

Radnice městské části a zástupci města odpovědní za majetek v minulosti jednali s investorem o odkupu pozemků, avšak podle starostky za ně požadoval o několik desítek milionů víc, než byla znalcem určená cena 12 milionů korun. „Koupil si pozemky s tím, že dojde ke změně územního plánu a že je zhodnotí, ale změnu se mu nepodařilo prosadit,“ podotkla Plamínková.

Pražský radní pro majetkovou oblast Karel Grabein Procházka iDNES.cz řekl, že by situaci nyní rádi vyřešili směnou pozemků. Žádnou osobní schůzku zatím s majiteli firmy neabsolvoval. „Odkoupit to neumíme, ale myslím si, že by to mohlo jít cestou směny. Nyní hledáme vhodné možnosti,“ konstatoval.

Investor nechtěl komentovat, zda by byl ochoten pozemky vyměnit za jiné. Na dotaz, zda někdy uvažoval o přesunutí záměru, když se na Zličíně setkal s takovým odporem, odpověděl vyhýbavě.

„Ne že by nás to nezajímalo (že to tam místní nechtějí - pozn. red.), to je špatná úvaha. Žádné informace vám k tomu nepodám, celou dobu jsme akorát z různých stran atakováni. Nikdo nechtěl nic slyšet, ale kdo to sleduje a čte, tak ví,“ doplnila Vondrušová.