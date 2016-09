Chtěla léčit zvířata, dělá ale pro Skype

„Poslední velkou novinou je využití takzvané umělé inteligence, tedy robotů, kteří vám přes Skype zarezervují místo v restauraci, objednají vás ke kadeřníkovi nebo koupí lístky na vlak. Zní to jako science fiction, přitom je to realita současnosti,“ říká sedmadvacetiletá Kristina Bártová, která je členkou pražského mezinárodního vývojového týmu Skype.

Kristina Bártová Vystudovala Matematicko-fyzikální fakultu UK a nyní pracuje v pražském vývojovém centru Skype.

Původně se ale chtěla stát zvěrolékařkou. Programování se věnuje od svých dvanácti let, kdy vytvořila svou první webovou stránku. Tehdy neexistovalo mnoho zdrojů, z nichž by mohla čerpat vědomosti. Učila se převážně samostudiem.

V rámci týmu, v němž Kristina pracuje, uvedli například v život novou domovskou stránku Skypu, díky které je celý obsah přístupný také nevidomým či slabozrakým uživatelům.



V Praze se vyvíjí rovněž aplikace Skype pro web, prostřednictvím které se můžete připojit, aniž byste si museli stahovat aplikaci. Vyvíjí také Skype překladač, který automaticky překládá konverzaci do zvoleného cizího jazyka.

Na otázku, co má přímo na starosti, Kristina odpovídá: „Velmi zjednodušeně jsem zodpovědná za vývoj toho, co uživatel vidí. Tedy velmi laicky za kapotu, nikoliv za motor, který je pod ní.“ Jejím hlavním úkolem je pracovat s grafickým návrhem tak, aby výsledné stránky vypadaly dobře a daly se příjemně používat jak na velkém monitoru, tak i na menších obrazovkách mobilních zařízení.

„Ta práce je úžasná už jen pro ten pocit, že webové stránky, které vyvíjím, navštěvuje denně několik desítek milionů lidí po celém světě,“ dodává.

Oproti jiným zaměstnáním Kristina přiznává, že je ve Skypu kladen důraz na práci v týmu. „Je to mezinárodní společnost s více než 250 zaměstnanci jen v České republice. Je potřeba synchronizovat se v rámci týmu, a to i navzdory časovým posunům. V pražské pobočce pracuje zhruba osmadvacet různých národností a konkrétně v mém užším týmu není žádná zastoupena dvakrát,“ dodává.

Kristina se do Prahy přistěhovala z Havlíčkova Brodu kvůli studiu na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy. „Nejvíc se mi stýská samozřejmě po rodině, občas i po větším klidu, Prahu ale miluji. Je to krásné město, pohodlné pro život a je tady spousta zábavy. Není divu, že se sem tak rádi stěhují i naši zahraniční kolegové,“ přiznává.

Kristina měla besedu na Letní škole dívek v IT neziskové organizace Czechitas o tom, jak se dostala k počítačům, jak se jí studovalo na matfyzu a jaké to je být ženou v IT. „Kromě toho jsem se snažila dívkám nastínit i to, kolik různých rolí vlastně IT svět nabízí, že nemusí být jenom programátorky, ale třeba grafičky, UX designérky, projekt manažerky a podobně,“ dodává a přiznává, že studium na matfyzu nebylo lehké. Ale ničeho nelituje, protože je to perfektní reference a cenný zdroj vědomostí.

Stále převládá určitý stereotyp, že je IT obor pro kluky. Podle ní jsou smíšené kolektivy žen a mužů lepší, protože přinášejí více pohledů, přístupů i schopností a v neposlední řadě i více zábavy. „Žen je v IT stále málo, což je určitá nevýhoda, ale na druhou stranu to nese také spoustu výhod. Například si vás tak trochu více hýčkají,“ uzavírá s úsměvem.