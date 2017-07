Koně Převalského se v přírodě budou prohánět i v Praze, zoo chystá projekt

Magistrát uvolnil na projekt chovu koní Převalského pro letošní rok šest a půl milionu korun. Koně by pro sebe měli téměř dvacet hektarů stepního porostu a vypásali by místní vegetaci.

„To by mělo vést k obnově původních rostlin a živočichů,“ říká ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek.

Projekt si pochvaluje i náměstek primátorky Petr Dolínek. „Lokalitu je potřeba oživit a chov divokých koní je skvělým řešením. Lidé se na ně budou rádi chodit dívat a místo bude atraktivnější,“ popsal Dolínek.

Zvíře spjaté se zoo

Koně Převalského bývali označování jako prakoně. Osudy zvířete jsou úzce spjaty s pražskou zoo. První chovný pár převaláků se v ní objevil v roce 1932, byl to hřebec Ali a klisna Minka. O rok později se jim narodilo první hříbě. Koně měla zoo dlouhou dobu i ve svém logu. Do chvíle, než vypukly spory o autorská práva u této podoby.

Zoo Praha se také stala jedním z hlavních organizátorů mezinárodních převozů koní do jejich původní vlasti - tedy do Mongolska. V letech 1998 a 2000 předáním čtyř „převaláků“, kteří byli v rámci zahraničních transportů dopraveni do oblastí Tachin Tal a Hustain Nuru.

Mezi lety 2011 a 2016 pak zahrada do Mongolska dovezla každoročně mezi třemi a čtyřmi koňmi – dosud jich bylo celkem dvacet tři.

„K dnešnímu dni přišlo na svět v pražském chovu již 234 koní Převalského,“ dodal ředitel Zoo Praha.

První divoké koně návštěvníci uvidí už za dva roky. „V první fázi půjde o tři až pět klisen,“ říká zoologický náměstek Jaroslav Šimek. Do té doby dojde k vybudování ohrady a zázemí pro koně.