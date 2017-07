„Ledního medvěda“ na Vítězném náměstí nahradí byty a obchod

Po rocích debat a dohadování vzdala skupina PPF svou snahu postavit u takzvaného Kulaťáku kontroverzní stavbu a projekt prodala investorovi Karlu Pražákovi a skupině Penta.

Ačkoli měl investor představit nový návrh už v červnu, nakonec oficiální prezentaci přesunul až na září. Podoba zamýšlené budovy, kterou vypracoval ateliér architekta Jakuba Ciglera, však už unikla. A líbí se koaličním i opozičním zastupitelům Prahy 6, kteří o výstavbě diskutovali na svém červnovém jednání.

„Objekt respektuje obloukový půdorys směrem do náměstí, který stanovil už ve 30. letech architekt Antonín Engel,“ uvedl na jednání místostarosta Prahy 6 Martin Polách (ANO). Stavba tak zrcadlí budovu generálního štábu, která stojí naproti přes náměstí.

Zatímco původní investor plánoval uvnitř budovy kancelářské prostory, ten současný chce vybudovat zhruba stovku bytů a ve dvou podzemních podlažích 130 parkovacích stání, do nichž se bude zajíždět z ulice Verdunská.

Potraviny u okruhu

Nová stavba má podle mluvčího městské části Davida Poláka korespondovat se sousedními domy, což znamená, že by neměla být vyšší. Vyplývá to i z uniklé vizualizace návrhu, který však není podle Poláka finální. „Ještě se řeší, zda by vzniklo u stavby podloubí,“ vysvětluje. Ještě více by se tak objekt přiblížil armádní budově, která je také obohacena průchodem lemovaným sloupy do Evropské ulice.

Jak šel čas s pozemkem na Vítězném náměstí 2008

vzniká společnost Vítězné náměstí, která chce zastavět proluku mezi ulicemi Jugoslávských partyzánů a Verdunskou. O dva roky později se koná architektonická soutěž na podobu budovy, v níž vyhrává návrh architekta Radana Hubičky zvaný LINE. Veřejnost stavbě dává přezdívku Lední medvěd. Společnost, za níž stojí skupina PPF, si od Prahy 6 pronajímá pozemky, na nichž má budova vyrůst. 2012

je schválena úprava územního plánu, která umožní na místě postavit větší objekt, než do té doby bylo dovoleno. Veřejnost se k tomu neměla možnost vyjádřit. 2013

stavba získala územní rozhodnutí, přestože proti ní protestovala řada lidí, kteří hodnotili návrh jako předimenzovaný. Ještě ten samý rok do kauzy zasáhl Nejvyšší správní soud, který konstatoval, že navýšení koeficientu musí projít poměrně složitým schvalovacím procesem změny územního plánu. 2016

Praha 6 žaluje společnost Vítězné náměstí a žádá přes 12 milionů korun za pronájem pozemků. Společnost naopak žaluje městskou část, protože smlouva o věcném břemeni předpokládala, že v tu dobu už bude dům stát. Následně společnost projekt prodává skupině Penta a investoru Karlu Pražákovi. S městskou částí podepisují memorandum, jeho součástí je stažení žalob na obou stranách.

U zamýšleného projektu je však zatím stavba podloubí do ulice Jugoslávských partyzánů problém. Platný územní plán roztažení budovy do ulice v tomto místě neumožňuje. Nápad však vítá Praha 6, jež podporuje investora ve snaze vyjednat si na magistrátu změnu.

Městská část také doufá v to, že ji v budoucí stavbě připadnou nebytové prostory v přízemí. V nich by mohla mimo jiné vzniknout prodejna potravin. Na oplátku zase radnice prodá investorovi pozemky na Vítězném náměstí, na nichž má objekt vzniknout.

„Pokud tam má stát bytový dům, bylo by lepší pozemky prodat a získat prostory, které můžeme pronajímat. Z toho budeme mít dlouhodobý zisk a zároveň získáme i jednorázově nemalou částku za pozemky,“ uvedl v červnu starosta Prahy 6 Ondřej Kolář (TOP 09).

Stavět se má i v sousedství

Jeho nadšení z prodeje však nesdílejí opoziční zastupitelé ze Strany zelených, podle kterých není zatím jasné, zda skutečně městské části připadnou nebytové prostory v přízemí.

„Neměli bychom pozemek prodávat, jde přece jen o jakési rodinné stříbro. A pokud prodat, tak je lepší místo jednorázového přilepšení dlouhodobý zisk,“ uvedl zastupitel Jan Sládek. Podle něj by zároveň mělo město prodat plochu tomu, kdo za ni nabídne nejvíce peněz. Kolář ale už dříve uvedl, že vlastník projektu, společnost Vítězné náměstí, má podle smlouvy z roku 2011 na pozemek předkupní právo.

Nástupce Ledního medvěda není jedinou stavbou, která by měla na Vítězném náměstí vzniknout. Magistrát hlavního města chce zastavět sousední pozemek, kde Praha 6 na letošní léto zřídila odpočinkovou pláž a konají se tam farmářské trhy.

Praha uvažuje o tom, že by zmíněné pozemky vykoupila za stovky milionů korun a nahradila je novou budovou. Na podobu domu by měla být vyhlášena architektonická soutěž, jež by měla zároveň přinést návrhy pro to, jak na náměstí řešit dopravu.