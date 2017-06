Boje o rozšíření Letiště Vodochody končí, investor čeká na klíčový souhlas

Ta přetahovaná trvá už 11 let. Právě tak dlouho se lidé z obcí v okolí Letiště Vodochody přetahují s managementem letiště o jeho rozšíření. Využili už snad všechny dostupné prostředky včetně ústavní žaloby. Zatím bojovali úspěšně. Teď se situace obrací.

Ministerstvo životního prostředí totiž zastavilo přezkum posudku ohledně dopadů plánované stavby na životní prostředí. Posudek EIA tak zůstává v platnosti a pro investiční skupinu Penta, která za záměrem stojí, je to další krok k možné přeměně dosud menšího vojenského letiště na velké civilní. K rozšíření letiště nyní zkráceně řečeno stačí poslední právnické kývnutí.

„Je to pro nás výborná zpráva. Jen nás mrzí, že až teď ministerstvo přišlo na ty samé věci, na které jsme upozorňovali už nejméně před třemi roky,“ řekl MF DNES ředitel Letiště Vodochody Martin Kačur. Právě ekologický posudek EIA je předmětem vleklého sporu, který ovšem ani teď nekončí.

První souhlas před čtyřmi lety

Letiště Vodochody Investiční skupina Penta chce podnikové letiště ve Vodochodech rozšířit na civilní letiště. Se záměrem přišla v roce 2005. Oficiálně plány představila v roce 2010. Obce na to reagovaly referendy a záměr odmítly i přes nabídku finanční kompenzace. 10. října 2011 Středočeský kraj souhlasil s dostavbou. 16. května 2013 projekt získal kladný posudek vlivu na životní prostředí. 13. června 2014 ministerstvo životního prostředí (MŽP) kladný posudek EIA zrušilo. 15. prosince 2015 pražský městský soud vrátil letišti kladný posudek EIA. 29. března 2015 obce i ministerstvo podávají kasační stížnost. Tu Nejvyšší správní soud zamítl 11. května 2016. 23. června 2016 ministr Richard Brabec rozhodl, že MŽP opět projedná posudek EIA. Letos v květnu byl přezkum zastaven, posudek platí.

Kladné stanovisko EIA investor získal už v roce 2013, kdy s ním souhlasilo také ministerstvo životního prostředí, vymínilo si ale přes 120 doplňujících podmínek. Zhruba o rok později po tlaku veřejnosti stejné ministerstvo kladné stanovisko zrušilo a spor skončil u soudu. Městský soud ovšem předloni v prosinci vrátil investorovi kladné stanovisko. Obce proti tomu podaly kasační stížnost k Nejvyššímu soudu, která byla loni v květnu zamítnuta. Od loňského června ministerstvo životního prostředí provádělo přezkum celého kladného posudku.

Tento přezkum trval skoro rok až do konce letošního května. Vedení letiště mezitím hrozilo arbitráží na český stát za zmařenou mnohamilionovou investici. Až nyní byl přezkum EIA zastaven. „Kladné stanovisko z roku 2013 je platné,“ sdělila Dominika Pospíšilová z tiskového oddělení úřadu.

Jenže mezitím došlo ke změně zákona, který podmínky schvalování posudků dopadů na životní prostředí změnil. Ministerstvo tak nyní musí navíc ověřit, jestli toto kladné stanovisko splňuje požadavky novely zákona z roku 2015. Podle Pospíšilové by se to mělo stihnout do letošních prázdnin.

Právě k tomuto ověření se teď upínají naděje odpůrců rozšíření letiště. „Pro nás je důležité, zda bude kladný posudek notifikován podle nového zákona, nebo ne,“ říká Lucie Fiury, starostka Panenských Břežan, které patří mezi 15 obcí, jež společně založily sdružení Stop Letišti Vodochody. Nejvíce se přitom dotýká obcí nejblíže letišti, kromě Břežan jsou to Dolany, Hoštice, Klíčany, Máslovice a Vodochody. „Jsou teď tři možnosti: ministerstvo může staré stanovisko překopírovat i se 120 podmínkami, které si dalo, a potvrdit to, nebo tyto podmínky změnit, anebo to vůbec notifikovat nebude,“ upřesňuje Fiury. „Letiště tedy stejně ještě musí čekat a z našeho pohledu zelenou rozhodně nemá,“ říká starostka.

Vedení letiště je přesvědčeno, že k zezávaznění posudku podle nového zákona dojde. „Myslíme si, že odpovídá stávajícímu zákonu o EIA, protože ti, co zpracovávali podklady, to dělali podle posledních platných zákonů. Tam by problém opravdu neměl být,“ říká ředitel Kačur. Dodává, že také dochází k prověřování 123 podmínek, které ke stanovisku ministerstvo přidalo. Vyhodit by se podle něho měly ty podmínky, které kopírují platné zákony a předpisy. Firma se jimi totiž musí stejně řídit, proto tam jsou zbytečné. Mezi podmínky patřila například povinnost dostavby přivaděče na dálnici D8 nebo omezení pro noční lety.

V případě kladného stanoviska by vedení letiště pokračovalo v aktivitách vedoucích ke změně územního plánu a získání stavebního povolení. Muselo by přitom provést aktualizaci čtyř studií. „Když budu velmi optimistický, tak bychom mohli začít stavět do pěti let. Náš investiční záměr nadále trvá,“ dodal Kačur.

Odpůrci přitom bojují na více frontách, podali například také ústavní stížnost. I její řešení se ale táhne. Obvykle se přitom rozhoduje do 90 dnů, verdikt tak měl být na světě už na konci letošního února. „Je to zatím velký otazník,“ uvedla Fiury.

Lidé z dotčených obcí kritizují, že po rozšíření letiště bude zřejmě platit stavební uzávěra v určitém pásmu u letiště, zvýší se hluk z přistávajících letadel, a bojí se i růstu automobilové dopravy k letišti. Jsou přesvědčeni, že investice by zhoršila podmínky pro život v regionu. V důsledku toho by mohly klesnout i ceny jejich nemovitostí.