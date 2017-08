Letná je na suchu, do tří let bude mít vlastní rybník za 600 tisíc ročně

„Je tam opravdu sucho, a když se s ním nic neudělá, mohly by během deseti let začít tamní stromy umírat,“ popsala situaci magistrátní radní pro životní prostředí Jana Plamínková (Trojkoalice/STAN).



Že situace s vodou není v parku ideální, ví hlavní město už delší dobu. Několik let se snaží přesvědčit Správu Pražského hradu, aby se mohla potřebná voda čerpat z hradního vodovodu. Pro tento účel už dokonce vzniklo potrubí v rámci mostu přes Chotkovu ulici.

Správa Hradu však nechce dát svůj vodovod metropoli k dispozici, byť třeba jen přes noc. „Nejsou dostatečně vyřešená věcná břemena k některým pozemkům, kudy je vodní dílo historicky vedeno. Proto nemůžeme vytvářet jakékoli další závazky,“ uvedl mluvčí správy David Šebek. Bližší vysvětlení už nesdělil.

Podle Dana Frantíka, vedoucího magistrátního oddělení péče o zeleň, nechtěla správa řadu let o napojení vodovodu vůbec slyšet a nyní přišla s podmínkou, která je nesplnitelná. Jelikož město nechce s ohledem na stále rostoucí teploty čekat, zda se názor Hradu změní, přistoupí k nákladnějšímu řešení.

Hradní vodovod nebude, místo něj se zřídí rybník

U Hanavského pavilonu na jihovýchodním konci parku vznikne rybník, jehož vodou se bude zavlažovat Letná. Vodní plochy by se lidé mohli dočkat už za tři roky. Nyní je u vyhlídkové stavby prohlubeň, kterou při tvorbě vodního díla město využije. Jak nákladné bude vybudování nádrže, zatím město neví.

Stejně jako u nových rybníků ve Stromovce zde nebude koupání zakázáno, ale ani povoleno. Lidé tak sice nedostanou pokutu, ale nepříliš čistá voda z Vltavy čerpaná přes Rudolfovu štolu stejně asi mnoho Pražanů nepřiláká.

„Vybudování čerpadel a potrubí vyjde podle čerstvě vypracované studie na asi 6,3 milionu korun. Roční provozní náklady pak budou zhruba 640 tisíc korun,“ řekl mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman.

Velká část provozních nákladů plyne z elektrické energie, kterou si vyžádají čerpadla, aby se voda dostala do kopce. Varianta levnějších nádrží na dešťovou vodu, kterou by se zavlažoval park, je totiž nemožná. Nejsou pro to v dané lokalitě vhodné podmínky.

Zavlažení Letné přinese její proměnu

Magistrát tak nyní rozpracovává do podrobností dokumentaci k územnímu řízení pro tuto variantu. „Pokud by se dohodu se Správou Pražského hradu v budoucnu podařilo projednat, bylo by možné zásobování vodou z obou zdrojů,“ doplnil Hofman.

Jakmile se pro Letenské sady zajistí voda, mohla by se dočkat proměny stráň pod metronomem. Místo něj kdysi stál obří Stalinův pomník a svah pod ním byl vzorně upraven. Zelený trávník a několik stromů rozdělovaly bělavé cesty vedoucí na vršek kopce. Nyní je naopak svah hustě zarostlý.

Na proměnu stráně jsou protichůdné názory. „Současný stav, kdy se pravidelně stráň prořezává, mi nepřijde špatně. Kdyby se místo upravilo více, byly by vidět zdi, na kterých je graffiti,“ sdělil Jan Čižinský (Praha 7 sobě/KDU-ČSL), starosta Prahy 7, na jejímž území se místo nachází. Podle něj je pro možnou úpravu potřeba znát názor památkářů a hlavního města.

Oválná dráha pro bruslaře už letos

Magistrátní památkáři úpravě svahu nebrání, stačí jen, aby někdo přišel s nápadem. Sami už podle jejich šéfa Jiřího Skalického navrhli sedmé městské části a magistrátnímu odboru ochrany prostředí, aby se graffiti na schodech, cestách a zdech odstranila. Nebyl by podle památkářů problém potřít objekty protisprejerským nátěrem, tudíž by při odstranění popínavých rostlin a keřů nevadilo, že jsou zdi vidět.

Samotní odborníci však nejsou zcela rozhodnuti, do jak velkých úprav stráně se pouštět. „Ani botanici se neshodnou, co by se mělo dělat. Jedna skupina je pro setrvání v současném stavu, druhá by svah částečně revitalizovala,“ řekl Frantík, podle něhož však stráň nikdy nebude takovým parkem, jaký je na vrchu kopce.

Zatímco úprava stráně je nejasná a rybník vznikne až za několik let, už za tři měsíce by měla být na Letné hotová oválná dráha pro in-line bruslaře. Město se tam chystá prodloužit současnou bruslařskou dráhu tak, aby mohli lidé jezdit dokola. Délka jedné strany okruhu bude 600 metrů. Ovál pro bruslaře vznikne v rámci úprav sadů, které vyjdou na 15 milionů korun.