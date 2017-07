Otestovali jsme pražská letní kina. Promítají ve fabrikách i v kolejišti

Je pátek odpoledne a na smíchovskou náplavku přijíždí autobus. Nejde o novou pravidelnou linku, provizorní zastávku si tu udělal Kinobus dopravního podniku.

Na promítání je plno, diváci sedí i na zemi. Pánové mají pivo v jedné ruce, přítelkyni v druhé – projekci na břehu Vltavy si očividně užívají.

Diváci, které lákají nejnovější filmové hity, jež loni nebo ještě letos běžely v multiplexech, by měli zamířit na Výstaviště, do letního kina Regina na Karlínské filmové léto nebo třeba na zahrádku Crossclubu v Holešovicích.

O dost „artovější“ podívanou nabízí letní kino v Pragovce, kde filmy promítá klasická promítačka.

A spíše na starší osvědčené české a zahraniční filmy, ale i na netradiční snímky a dokumenty sází třeba letní kino na Nákladovém nádraží Žižkov, v MeetFactory na Smíchově, v Tiskárně na Vzduchu ve Stromovce či pod kyvadlem na Letné.

1 Nákladové nádraží Žižkov

Kde: severní křídlo nádraží, Želivského 2, Praha 3. Vstupné: 80 až 100 korun. Kdy: různé dny během týdne. Kapacita: 250 míst k sezení. Občerstvení: pivo za 33 korun.

Ač je promítací plátno v nákladovém nádraží rozměrově velké dost, rozlehlý areál by si možná zasloužil ještě větší či níže a blíže pověšené, aby bylo lépe vidět na titulky.

Ty u navštívené projekce snímku Vlaštovka místy splývaly s děním na plátně, což vzhledem k německému znění filmu ztěžovalo sledování děje a nepatrně snižovalo umělecký dojem. Lehátka jsou však velmi pohodlná, nabídka občerstvení více než široká a industriální prostředí železnice má svou nezaměnitelnou atmosféru – kde jinde se na film můžete dívat v kolejišti? Na jisté tajemnosti prostředí přidává i absence osvětlení cestou do „sálu“.

2 Výstaviště

Kde: Výstaviště, Praha 7. Vstupné: 140 korun + 100 korun záloha na sluchátka. Kdy: středa až neděle. Kapacita: 250 míst. Občerstvení: pivo 32 korun, chipsy 35 korun.

Posadit se před Průmyslový palác a sledovat film má svoje kouzlo. Bio Oko navíc do areálu Výstaviště přivezlo skutečně kvalitní promítačku, takže rozdíl mezi zdejším promítáním a kvalitním biografem kromě oblohy nad hlavou nepoznáte. Tedy až na to ozvučení. Aby nerušilo sousedy, rozdává kino každému bezdrátová sluchátka. Zvuk je v nich kvalitní a výhodou je, že si lze nastavit hlasitost podle toho, jaká komu vyhovuje. Nevýhodou naopak, že během filmu jen těžko sdělíte své dojmy kamarádovi. To ale možná zase ocení ostatní diváci. Sedí se tu na celkem pohodlných lehátkách. Za kvalitu obrazu je ale třeba si připlatit, a tohle kino je tak ze všech testovaných nejdražší, a to o dost.

3 Tiskárna na Vzduchu

Kde: areál Výstaviště 67, Praha 7. Vstupné: 50 korun. Kdy: úterý. Kapacita: 250 míst k sezení. Občerstvení: pivo 32 korun.

Většina návštěvníků sedí v Tiskárně na dřevěných lavicích, odkud sleduje spíše starší osvědčené filmy nebo dokumenty. Je ale možné se posadit i ke stolkům s židlemi nebo do několika lehátek. Místo pro diváky i promítačku je kryté střechou, takže při dešti nehrozí promáčení ani zrušení projekce.

V nabídce jsou i domácí limonády, ovocné koktejly nebo raw strava. Připravte se však na poněkud vyšší ceny. Polovina vařené kukuřice vyšla na 60 korun. Minusem je, že se před projekcí tvoří dlouhá fronta na pivo. Občerstvení si ale může divák přinést i vlastní. Kvalita obrazu je dobrá, zvuk je příjemně hlasitý a filmu je dobře rozumět.

4 Kinobus dopravního podniku

Kde: různá místa, viz dpp.cz/kinobus/. Vstupné: zdarma. Kdy: pondělí až pátek. Kapacita: 220 míst k sezení. Občerstvení: pivo 30 korun, nakládaný hermelín 50 korun.

Kinobus má nejširší cílovou skupinu ze všech letních kin v Praze. Filmy jsou promítány na různých místech, většinou na sídlištích v okrajových částech města. V repertoáru se většinou objevují známé české filmy, které byly nedávno v kamenných kinech. I proto zde potkáte nejen teenagery, ale i celé rodiny nebo třeba seniory. Atmosféra je poklidná, a přestože se u pokladny nic neplatí, zvuk i obraz na nafukovacím plátnu je nadprůměrně dobrý. Návštěvník by ale měl být připraven na větší zájem veřejnosti, vyplatí se vzít si s sebou deku nebo rozkládací posezení.

5 MeetFactory

Kde: Ke Sklárně 3213/15, Praha 5. Vstupné: 80 korun, 40 korun pro obyvatele Prahy 5. Kdy: středa. Kapacita: 120 míst. Občerstvení: pivo 29 korun (0,4 litru), párek v rohlíku 40 korun.

MeetFactory stojí mezi rušnou dálnicí a kolejištěm, překvapivě to ale promítání příliš neruší. A stará industriální stavba mu naopak dodává zvláštní nádech. Na sezení jsou skvělé obří polštáře fatboye a lehátka, ale člověk musí být dost rychlý, aby si sezení stihl zabrat, jinak mu nezbývá než se posadit na židle. Jelikož se promítá v proluce mezi domy, je tu trochu průvan a plátno se chová jako plachta, takže se dost vlní a napíná, až se zdá, že odletí. Obraz a hlavně zvuk by mohly být lepší, ale stylová atmosféra tady všechno zachraňuje.

6 Pragovka

Kde: areál Pragovky ve Vysočanech. Vstupné: zdarma. Kdy: pondělí až pátek. Kapacita: 220 míst k sezení. Občerstvení: pivo 30 korun, nakládaný hermelín 50 korun.

Průmyslový areál Pragovky tvoří při sledování filmu zajímavou kulisu. Během návštěvy MF DNES se však nad letní kino přihnala bouře, promítání se proto přesunulo do vnitřního prostoru Common Space. Ten se nachází uvnitř průmyslových budov a je zařízený starým nábytkem od nejrůznějších křesel až po dřevěné židle. Nevšední atmosféru projekci dodala klasická filmová promítačka. Stylový přístroj má však i své stinné stránky. V některých momentech totiž zvuk promítačky přehlušoval zvukovou stopu filmu a promítač měl občas problémy s výměnou filmových kotoučů. Zařízení odpovídá i kvalita obrazu, která není valná. Repertoár kina tvoří spíše starší české i zahraniční snímky nebo artové filmy.

7 Crossclub

Kde: Plynární 23, Praha 7. Vstupné: zdarma. Kdy: středa a někdy neděle. Kapacita: asi 200 míst k sezení. Občerstvení: pivo 38 korun, jídlo ve stánku koupit nelze.

Poměrně nové filmy ke zhlédnutí zdarma nabízí letní kino před holešovickým klubem Cross. Obraz i zvuk jsou celkem dobré. Pokud jde o zahraniční snímky, tak jsou v původním znění s titulky. Plátno, na které se promítá, není moc velké ani není příliš vysoko. Pokud chce tedy divák pořádně vidět, zvláště je-li třeba číst titulky, měl by přijít alespoň o půl hodiny dříve před začátkem promítání. Podle zájmu sice pořadatelé přidávají lavice, ale ze zadních řad není pořádně vidět. Je tu také třeba počítat s frontou na pití. S tím souvisí i povinná záloha na kelímek ve výši 30 korun.

8 Klubovna

Kde: Generála Píky 430/26, Praha 6. Vstupné: 30 korun. Kdy: středa. Kapacita: 100 míst k sezení, na trávníku další desítky míst. Občerstvení: pivo i toust 30 korun.

Tady jde hlavně o příjemnou atmosféru. Bývalá škola dnes slouží jako oblíbený bar Klubovna, kam chodí na koncerty především studenti. Na přilehlé velké zahradě se promítají české klasiky i zahraniční nezávislé snímky. Obraz je průměrný a problém můžete mít i se zvukem, hned vedle se totiž u stolů baví dobře naladění hosté. Zato občerstvovat se tady můžete během projekce bez omezení.

9 Letní kino Regina

Kde: Hybešova 14/10, Praha 8. Vstupné: 50 až 90 korun. Kdy: téměř každý den. Kapacita: 350 míst k sezení. Občerstvení: pivo 28 korun, párek v rohlíku 25 korun.

Velkým plátnem a velmi dobrým zvukem se může chlubit letní kino v karlínském areálu Českého rozhlasu. Promítá hlavně filmy, které si odbyly premiéru v kinosálech v uplynulém roce. Nevýhodou může být pro někoho to, že snímky jsou dabované. Sedí se na plastových křeslech a k dispozici jsou dva stánky s občerstvením s příznivými cenami. Smí se tu kouřit.

Kde jinde ještě v Praze promítají

Další tři kina se do testu nepodařilo zařadit. Například kvůli nevůli počasí, jak tomu bylo u Stalina pod kyvadlem v Letenských sadech, kde dva promítací večery po sobě projekci překazil déšť a potřetí závada techniky. Kino tam běžně hraje ve čtvrtek, zdarma a většinou méně známé snímky.

Teprve před pár dny začali filmy uvádět i v karlínských kasárnách, jejichž vnitroblok nedávno pro veřejnost otevřel tým kolem Matěje Velka. Promítají tam ve čtvrtek a v sobotu za 70 korun. Nově oživlé místo se ale vyplatí navštívit i jen tak.

A na střeše Centra Černý most uvidí diváci každý čtvrtek zdarma jeden ze snímků nominovaných na ceny Český lev za rok 2016. K dispozici je tam až tisíc míst k sezení.