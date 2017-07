Zátěžové testy na Libeňském mostě omezily dopravu, potrvají týden

V minulosti Technická správa komunikací (TSK) provedla zatěžkávací zkoušky v části Libeňského mostu, který je blíže Palmovce (psali jsme zde). Nyní budou čtyřicetitunová nákladní auta projíždět v úseku mostu přes řeku.

„Důvodem jsou statické zkoušky pro stanovení zatížitelnosti mostu. Tyto zkoušky proběhnou s vyloučením veškeré dopravy,“ uvedla mluvčí TSK Barbora Lišková.

Zátěžové zkoušky začaly 10. července v půl osmé večer a skončily ve čtyři ráno. Takto jsou naplánované na celý týden až do soboty 15. července.

Objízdné trasy vedou po ulici Voctářova, Zenklova, Povltavská, most Barikádníků, Argentinská, Plynární, U Uranie, Jankovcova, Bubenské nábřeží, Hlávkův most, Klimentská, Těšnovský tunel, Rohanské nábřeží.

Nebude to jediné dopravní omezení na mostě během prázdnin. Od 16. července až do 18. srpna bude kvůli diagnostickým testům zabrán jízdní pruh s chodníkem ve směru z Karlína do Holešovic. Auta budou moci projet po kolejích.