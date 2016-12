Našel jsem ho, vymlouvají se lidé při odkládání psů do útulků

V mnoha domácnostech nastává kolem Vánoc podobná situace. Na Štědrý večer dostanou nejmladší členové rodiny psa, kterého si už dlouho přáli. Radost je obrovská, vydrží však jen několik týdnů. Pak ji střídá nezájem a vytoužený dárek putuje do útulku.



„Už teď tu máme jedno štěně. Každý rok je to stejné. Děti zjistí, že je pes moc nebaví, rodiče zase nemají čas se o něj starat. Ale je dobře, že ho dávají k nám, než aby ho pohodili někde u cesty,“ řekl ředitel psího útulku městské policie v Troji Václav Steinbauer.

Největší nápor nechtěných zvířat Steinbauer teprve očekává, stejně jako majitelka Azylu pro opuštěná zvířata v Komořanech Jaroslava Kladivová. Ta ve svém útulku před Vánocemi „udala“ do nových rodin dva psy.

„Bývá to invaze, kdybych měla štěňata, rozdám jich nejméně padesát. Ale mám tu starší psy a pro lidi je pes přes šest let moc starý,“ uvedla Kladivová. Nyní má v útulku šestnáct psů a nový zatím nepřibyl. „Přijde to na konci ledna, kdy si lidé připustí, že péči o psa nezvládají,“ míní Kladivová.

Steinbauer líčí, že si lidé o psech vymýšlejí různé příběhy. „Nahlásí, že psa našli, přitom je vidět, že se o něj pečovalo a že nálezci jsou ve skutečnosti majitelé. Vymydleného psa na ulici běžně nenajdete,“ podotýká. Jiná situace panuje v Libni, kde s „vánočními psy“ problémy nemají.

„Podle mě je to mýtus, že lidé odkládají psy po Vánocích. K nám je vozí v průběhu celého roku a přes svátky se jejich počet zásadně nemění. My se však staráme o to, ke komu pes půjde, takže když se o Vánocích objeví někdo, kdo najednou touží po štěněti, nedáme mu ho. Spousta malých útulků nyní z toho důvodu psy nevydává a na svých stránkách na to i upozorňovala,“ popisuje praxi soukromých zařízení Hana Tesařová z libeňského Azylu opuštěných zvířat.

Starého psa vymění za nového

Nastupujícím trendem je údajně odkládání zvířat ještě před Vánocemi. „Zbavují se jich při vánočním úklidu. Jejich pes už je starý nebo jde naopak o štěně, které dělá loužičky, a tak ho majitelé dají do útulku,“ popisuje Steinbauer. Pro nalezence navíc zaměstnanci z útulku městské policie jezdí a pro „nálezce“ je tak odložení psa pohodlnější.

„Nic s tím nezmůžeme. Jedna žena nedávno ohlásila nalezená štěňata, přitom jsme o ní věděli, že měla podobně vypadající březí fenku, která už teď březí není,“ vzpomíná Steinbauer. Kladivová pak upozorňuje na další častý jev. Pražané si podle ní psy mění jako auto nebo ledničku.

„Jejich fenka jim třeba předtím porodila štěňata, a tak si lidé omladí domácnost a starého psa se zbaví,“ říká majitelka útulku a dodává, že se setkává i se zvířaty z nelegálních množíren, která kvůli prožitému utrpení bývají bázlivá a agresivní. „U těch mám podmínku, že noví majitelé musí mít velkou zahradu, kde bude pes stranou od lidí,“ podotkla Kladivová.