VIDEO: V Krejčířově vile je rušno, nezvaní hosté tam fotí a točí videa

„Dnes se vydáme do objektu, který byl jedním z nejstřeženějších v Praze. Dostali jsme informaci, že na místě hlídá ostraha a vše je zabezpečeno alarmem a čidly na pohyb,“ říká u areálu jeden ze čtyř chlapců, kteří dávají na YouTube videa pod přezdívkou TVTwixx.

Vzápětí si všichni nasadí roušky a zamíří k zadní brance, kterou před dvanácti lety Radovan Krejčíř utekl před policií. Následně vezmou za kliku a - jednoduše otevřou.

„Zadní vstup do objektu byl otevřený, stejně jako zadní vysklené dveře do vily,“ řekl iDNES.cz jeden z youtuberů Daniel Sonnleitner, jak s kamarády vnikli dovnitř. Podle něj nechal dveře otevřené bezdomovec, který v budově dřív pobýval.

Chlapci prošli zahradou a prozkoumali obě vybydlené vily, ve kterých našli trezor, slavné akvárium, ve kterém dřív plaval žralok, squashový kurt, zlatý výtah i bazény. Našli také jednu z tajných místností, ve které Krejčíř uchovával bankovky, zbraně i písemnosti související s vyšetřováním řady trestných činů. TVTwixx vše natočili a video umístili na internet.

Že do Krejčířovy vily lidé vnikají, policie ví. „V neděli vyjížděli policisté do Černošic, kde čtyři lidé vnikli do jedné z rodinných vil. Byli podrobeni výslechu, právní kvalifikace v současné době není stanovena. Kolegové se případem zabývají a zjišťují, co mladíky k činu vedlo, případně zda došlo k poškození vybavení vily,“ uvedla policejní mluvčí Marcela Pučelíková.

Nás policie nepřistihla, tvrdí youtuber

Youtubeři z TVTwixx odmítli, že policie přistihla je. „V neděli ani v jiný den nikdo z naší skupiny zadržen nebyl. Máme ale informace, že do vily denně vstupují desítky lidí, přičemž včera někdo z nich zadržen byl. V neděli jsme ale nic netočili,“ tvrdí Sonnleitner. Dodal, že video vzniklo dřív a parta proto neměla potřebu se do vily vracet.

Policie se však hodlá zabývat i tímto videem. Na otázku iDNES.cz, zda již skupina záležitost s videem vysvětlovala policii a jestli měla povolení ke vstupu, Sonnleitner odpověděl, že je vázán mlčenlivostí.

Menší Krejčířova vila byla vydražena letos v únoru:

VIDEO: 8+1 s vnitřním bazénem. Krejčířova vila je na prodej Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Podnikatel Radovan Krejčíř uprchl v roce 2005 z větší vily při domovní prohlídce. Od roku 2013 je v jihoafrickém vězení kvůli několika trestům, které v souhrnu dosahují výše 35 let (více zde). Zároveň byl odsouzen i v Česku za další zločiny.

Menší Krejčířova vila byla letos v únoru vydražena za necelých 16 milionů korun (psali jsme zde). Dražit se má i větší vila, dražba však zatím není nařízená.