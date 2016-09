Lítačka se podle opozice liší hlavně barvou, náklady na karty jsou stejné

Cena provozu Lítačky a Opencard, což je důležité, protože Praha dlouhodobě hovoří o tom, že červená Opencard byla moc drahá, oba projekty od sebe zatím příliš nerozlišuje.

Primátorka Adriana Krnáčová (ANO) dnes uvedla, že Lítačka ušetřila 36 procent nákladů dříve vynakládaných na provoz končící karty Opencard, zatím prý zhruba 37 milionů. A náklady podle ní budou klesat.

„Připravili jsme vlastní řešení, které je levné, spolehlivé a především budeme jeho provozovatelem my sami,“ řekla v lednu při prezentaci projektu nové karty primátorka.

Provoz Lítačky podle informací MF DNES stojí 3,7 milionu měsíčně, což je 86 procent z ceny Opencard. Za Opencard Praha dál částečně platí a další peníze jdou na vydané nové zelené karty. Sečteno podtrženo: 4,3 milionu měsíčně. Platba za Lítačku vychází na 95 procent z ceny její předchůdkyně. Provoz má stát celkem 51 milionů ročně.

Pravicová opozice tvrdí, že vedení města na provozu Lítačky neuspořilo téměř nic.

Z informací, které ČTK poskytla zastupitelka Eva Vorlíčková (TOP 09), vyplývá, že provoz firmy Operátor ICT vyšel Prahu za poslední rok a půl na bezmála 100 milionů korun.

„Je to možné s tím, že veškeré náklady, které byly ze strany magistrátu placeny vůči Operátorovi, byly za provoz systému opencard, což je větší část nákladů, a za konzultace v oblasti IT,“ připustil předseda představenstva městské společnosti Operátor ICT Michal Fiše. Městská firma slouží výhradně k provozu karet na MHD a odnedávna i jako konzultační firma magistrátu.

Od října s Lítačkou naostro

Omezený provoz Opencard nyní vychází řádově na 450 tisíc korun měsíčně – tedy jen deset procent z celkového balíčku nákladů Operátora. Firma chce zahájit ostrý provoz Lítačky 1. října, karta zatím běží jako pilotní projekt. „Ostrý provoz už bude cenově vycházet jinak,“ uvedl šéf úseku vývoje softwaru v městské firmě Operátor ICT Václav Strnad. Souhrn konkrétních úspor však představí na podzim.

„Náklady jsme skutečně zlevnili, ale nyní ještě dobíhá projekt Opencard. Za tyto peníze provozujeme oba systémy. Potřebujeme se jednoho zbavit, aby to vyšlo ještě levněji,“ dodal Strnad.

Praha dosud vydala přes 200 tisíc Lítaček. Zvláště v posledních týdnech je výdej vysoký, jelikož si cestující musí měnit desítky tisíc Opencard, kterým končí platnost. I proto nyní Operátor vydává měsíčně zhruba 65 tisíc zelených karet.

Od srpna lze objednávat kartu i přes internet, této možnosti využilo kolem 33 tisíc cestujících. U přepážky stojí pasažéry výměna karty sto korun, přes internet to je zdarma. Pražané tak sice ušetří, ale náklady za výrobu karty přecházejí na město. Jedná se asi o 50 korun za kus, což v případě 33 tisíc karet znamená zhruba 1,6 milionu.

Operátor nyní podle Strnada šetří právě díky internetu. Zmíněné náklady za výrobu plastové kartičky sice platí město, ale nejsou tak vysoké jako výdaje za přepážky a zaměstnance. Operátor si v prosinci koupil čtyři tiskárny na karty za 99 tisíc korun. „Jednotlivý tisk u přepážky je však dražší. Když to u dodavatele tiskneme hromadně, dostaneme se na lepší cenu za kartu,“ řekl Strnad.

Aplikace nebo bankovní karta

Do konce roku má Operátor v plánu několik věcí změnit. „Opencard bychom chtěli ukončit do konce tohoto roku,“ řekl člen dozorčí rady Tomáš Jílek (TOP 09). Samotné červené karty by však měly fungovat dál do konce platnosti.

Firma také zvažuje rozjet jeden z nových možných nosičů předplaceného jízdného – buď aplikaci pro mobily, nebo variantu, že si lidé nechají Lítačku nahrát na bankovní kartu. „Když bude ubývat fyzických karet a přibývat těch virtuálních, jako je aplikace, budou klesat náklady na Lítačku,“ uvedl Jílek.

Fakta Kolik stojí karta Lítačka Přímé náklady na vytvoření zelené karty Lítačka město vyčíslilo na 5,4 milionu korun. Patří k nim například i 100 tisíc za vypracování designu této dopravní karty. S nepřímými náklady za právní služby, konzultace či odbornou analýzu ČVUT (1,4 milionu) se cena za projekt vyšplhala na 6,9 milionu.