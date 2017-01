Postřeleného kuší poslali vyloupit trafiku, pro vůdce tlupy platí 13 let

13:31 , aktualizováno 13:31

Brutální série vydírání, loupeží, znásilnění a dalších zločinů vynesla čtyřiadvacetiletému Lukáši Ludvíkovi třináct let ve věznici s ostrahou. Po odpykání trestu půjde do detenčního ústavu, kde se jeho pobyt v izolaci může protáhnout o řadu let, rozhodl senát Vrchního soudu v Praze.