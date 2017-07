Potřebuji peníze na operaci dítěte, řekl lupič a vytáhl na prodavače nůž

12:01 , aktualizováno 12:01

Lupič s nožem v ruce přepadl večerku v Praze 3. Prodavači řekl, že to dělá, neboť potřebuje peníze na operaci dítěte. Poté, co mu prodavač peníze vydal, z místa utekl. Policie nyní po podezřelém pátrá. Za trestný čin loupež mu hrozí deset let vězení.