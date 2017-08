Praha propadla chytrým mobilům, vyrobila pro ně už sedm aplikací

Některé aplikace slaví u Pražanů úspěch, jiné takřka nikdo nevyužívá. Nejpoužívanější si stáhlo 6,5 tisíce lidí. Dvěma nejnovějšími přírůstky do této rodiny je aplikace pro turisty a pro placení parkování v modrých zónách.

1. Pro turisty a řidiče

První z nich má zpříjemnit návštěvu Prahy více než šesti milionům turistů, kteří každý rok do metropole přijedou. A pokud možno je také vyhnat z jejího centra. Aplikace totiž nenabízí jen běžné informace o památkách, turistické trasy, navigaci, možnosti slev a aktuální sportovní a kulturní akce, ale také geolokační hry, které mají turisty vylákat do okrajových částí města. Magistrát ale netestuje nic neobvyklého – podobný „herní“ přístup využívá řada běžeckých aplikací.

Turistickou aplikaci vyrábí městská firma Operátor ICT, které bude za její provoz a další vývoj Praha platit 90 tisíc korun měsíčně. Ke stažení by měla být dostupná v průběhu září v deseti světových jazycích.

Naproti tomu si už dnes mohou Pražané stáhnout novou aplikaci zaparkuju.cz. Funguje podobně jako běžné mapové podklady Prahy s tím rozdílem, že skrze ni řidič jednoduše zjistí, kde jsou jak barevné zóny a kolik v nich stojí parkování.

A pokud do aplikace zanese registrační značku vozu, může po zadání ulice a doby stání za parkování zaplatit on-line. To může navíc na dálku udělat kdokoliv, nejen řidič auta. Není tak problém zaplatit tímto způsobem parkování návštěvě nebo řemeslníkům. Parkování je možné na dálku i prodloužit, jen však na dobu, po kterou v dané zóně mohou návštěvníci stát.

Služba zatím funguje pouze pro území Prahy 5, 6 a 8. Jak budou během letoška a příštího roku na nový systém zón přecházet i další městské části, budou tamní ulice do aplikace přibývat. Program také ukazuje obsazenost záchytných parkovišť P+R. Někteří uživatelé si ale stěžují, že jim aplikace nefunguje, jak má. Redakci MF DNES však fungovala bezchybně.

2. Pro cyklisty i proti povodním

Mimo tyto novinky už několik měsíců fungují aplikace Změňte.to, Na kole Prahou a Průtoky Prahy. Změňte.to stála 234 tisíc korun a umožňuje Pražanům posílat městu své stížnosti a návrhy na změnu veřejných prostranství. A slaví poměrně úspěch. Za tři měsíce lidé poslali téměř dva a půl tisíce připomínek, tedy v průměru 25 denně. Nejčastěji si stěžují na stav silnic či MHD. Nemálo uživatelů však tvrdí, že město podněty často neřeší.

Největším hitem je aplikace Na kole Prahou. Výtvor za 200 tisíc má v mobilu téměř šest a půl tisíce lidí. „Je to zatím pro jízdu na kole po Praze to nejlepší, co jsem kdy měl. Kam se hrabou profi navigace,“ uvedl uživatel Karel Malý. Aplikace obsahuje podrobné cyklomapy či navigaci, která počítá i s MHD, hlášení problémů na cestách a nabízí vždy několik různých tras.

Nejméně lidí zaujala aplikace Průtoky Prahy s informacemi o aktuálních vodních stavech a průtocích v povodí Rokytky a Botiče. Město stála 90 tisíc korun a zatím si jí stáhlo pouhých sto lidí. „Jsme v době, kdy bylo historické sucho. Jen co nastane pár prudkých přívalových dešťů, tak se aplikaci lidé žijící v povodí naučí stahovat,“ myslí si radní pro životní prostředí Jana Plamínková (STAN/Trojkoalice).

3. Elektronické tržiště se odkládá

Ne na všechno už aplikace je. Ještě koncem minulého roku sliboval Operátor ICT, že do letošního června získají Pražané přístup do „elektronického tržiště“. To mělo lidem pomocí telefonu umožnit na jednom místě platit jízdné v MHD, poplatky za plyn, vodu, psy nebo si koupit vstupenky na kulturní a sportovní akce.

Jenže po projektu se slehla zem. Praha jej totiž nahradila takzvaným multikanálovým odbavovacím systémem, který vyjde na pět milionů korun a bude spuštěn v první polovině roku 2018. Zpočátku umožní pouze nákup jízdného. „V další fázi projektu dojde k rozšíření o další funkce kopírující původní záměr elektronického tržiště,“ slibuje Ivana Kohoutová z Operátora ICT.

4. Služby i na webu

Praha investuje také do webových projektů. Nedávno spustila bezpečnostní portál za čtyři miliony korun dostupný na webu bezpecnost.praha. eu. Lidem má pomoci zvládat povodně či výpadky elektřiny.

Novinkou je i portál zmenaplanu. cz, který nabízí informace o aktuálních i dřívějších změnách územního plánu. Uživatelé si mohou aktivovat službu „Hlídací pes“, která je upozorní na novinky v konkrétních lokalitách. Třeba když se zatravněná plocha u jejich domu změní ze zeleně na stavební parcelu.

Magistrát také znovu obnovil projekt Dotazy radním na stránkách dotazy.praha.eu, kde mohou Pražané klást otázky členům nejužšího vedení města.