Pražský magistrát zvažuje přesun, ve hře je stavba úřednického komplexu

Během příštích tří měsíců Praha definitivně rozhodne, kde bude sídlit v budoucnosti nejen více než dva tisíce magistrátních úředníků, ale také pražští radní a zastupitelé.

V roce 2028 totiž končí smlouva na pronájem Škodova paláce, kde pracuje velká část zaměstnanců hlavního města, a Praha chce mít dostatek času, aby pro ně našla jiné vhodné prostory a zároveň zajistila efektivnější fungování magistrátu.

Aktuálně má město na stole tři možnosti dalšího postupu. První varianta počítá s prodloužením stávající nájemní smlouvy, případně s nákupem Škodova paláce, což umožňuje dohoda s majitelem, společností Copa Retail. Kromě toho by město přistavělo menší novostavbu. Celý úřad by tak sice zůstal roztříštěn ve více budovách, i nadále by však sídlil v centru Prahy.

Dalším možným řešením je postavit novou budovu magistrátu pro zhruba 1 500 pracovníků v širším centru Prahy, která by posloužila jako náhrada za Škodův palác. Ostatní úřady v centru by zůstaly.

Třetí možnost je nejrazantnější a počítá s přesunem všech 2 200 zaměstnanců i politiků do jednoho takzvaného úřednického distriktu. Stávající objekty v historickém jádru by bylo možné pronajímat.

Vše na jedno místo

Primátorka Adriana Krnáčová (ANO) přiznává, že se přiklání k vybudování celého magistrátního komplexu, který by poskytoval služby občanům na jednom místě. „Pro mne je to ideální řešení, ale rozpracovat musíme všechny varianty,“ upozorňuje.

Proto také rada v úterý pověřila ředitelku magistrátu Martinu Děvěrovou, aby do konce května předložila studii ukazující, jaké řešení bude pro Prahu ekonomicky a provozně nejvýhodnější. Porovnávat by se měla výše investice do vybudování nového sídla s opravami stávajících budov, případně s koupí Škodova paláce.

Nezanedbatelný je ale i aspekt nákladů spojených s veškerým stěhováním nebo například výnosy z pronájmu uvolněných budov.

Praha také musí při rozhodování počítat s kapacitami navíc. Přes sliby posledních pražských vlád, že se celkové stavy zaměstnanců sníží, je současný trend zcela opačný. Za posledních deset let se rozšířily počty úředníků o dalších čtyři sta osob. Stejným tempem by se pak magistrátní kolos za jedenáct let dostal přes hranici 2 700 úředníků.

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR) už loni vytipoval čtyři lokality pro nový magistrát. Jedná se o rozestavěnou budovu na Palmovce, kde původně měla mít Praha 8 svoji novou radnici (více zde).

Kvůli sporům o vlastnictví pozemků se však nyní jeví jako nejpravděpodobnější varianta, že zde vznikne nové sídlo pražské záchranky. Mezi navrhovanými místy pak figuruje i budova Elektrických podniků v Holešovicích a pozemky v ulici Na Florenci a Na Knížecí, kde dnes funguje autobusové nádraží.

Právě poslední návrh IPR označil jako nejvhodnější a primátorka s tímto postojem souhlasí.

„Z hlediska plochy je nejvýhodnější umístění Na Knížecí, kde jsou pozemky naše. Sem by se vešly všechny úřady,“ tvrdí Adriana Krnáčová. Pokud by s umístěním souhlasilo i zastupitelstvo, o podobě objektu by následně rozhodla mezinárodní architektonická soutěž.

„Byla bych ráda, kdyby se přihlásili kvalitní architekti, kteří by vytvořili skvělou budovu, která bude mít všechny moderní technologie, které ji učiní chytrou a především úspornou,“ dodává.

Radnice vždy stála v centru

Jenže podle dalších materiálů, které radní dostali v úterý na jednání, bude nutné ještě prověřit, jestli se do oblasti Na Knížecí vůbec celý komplex vejde tak, jak si přeje primátorka, nebo sem bude možné umístit pouze „náhradní“ budovu za Škodův palác.

Pokud by byl zdejší prostor pro úřednický distrikt příliš těsný, nevyhovovaly by kapacitně ani další vytipované lokality a hrozilo by stěhování na periferii metropole. V tom případě by se jevilo nejreálnější využít městské pozemky v Letňanech.

Stejný dokument navíc hodnotí možnost centralizace magistrátu včetně politické reprezentace na nové místo za „značně kontroverzní“. Vedení hlavního města by tak poprvé ve své historii vládlo odjinud než ze samotného centra Prahy.

Zastupitelé a radní v současnosti sedí v budově Nové radnice na Mariánském náměstí na Starém Městě, zaměstnanci magistrátu pak sídlí v dalších objektech v centru, například v Rytířské, Vyšehradské nebo Charvátově ulici. Vůbec nejvíc jich pracuje ve Škodově paláci v Jungmannově ulici, který si hlavní město pronajalo v éře primátora Pavla Béma (ODS) na dvacet let až do roku 2026. Současné vedení se loni s majiteli paláce domluvilo na změně podmínek, které mají hlavnímu městu na nájmu ušetřit 860 milionů korun, naopak smlouva byla prodloužena až do roku 2028.

Při hledání místa pro novou budovu magistrátu se minulý rok ozvala Praha 6, která přišla s nabídkou umístit ji na zatravněné ploše u Vítězného náměstí, kde se nyní konají farmářské trhy (psali jsme zde).