Zákaz nikábů vydržel v bistru pár hodin. Okamura chce proti šátkům zákon

„Nebudu k tomu nic říkat. Obraťte se na tiskové oddělení SPD,“ odpověděl MF DNES Novák, který je předsedou pražské buňky Okamurovy strany Svoboda a přímá demokracie. Ještě ve středu byl přitom sdílnější.

„Nic to nevyjadřuje, je to přeškrtnutý smajlík. Je to stejný smajlík, jako když tam máte přeškrtnutou pistoli, zmrzlinu, cokoli,“ uvedl pro Novinky.cz, kterým nakonec přiznal, že by zahalenou ženu odmítl obsloužit.

„Kdyby ke mně přišel někdo, komu koukají jen dvě oči, neobsloužil bych ho. Protože nevím, co od toho člověka čekat. Bojím se o sebe a bojím se o své spolupracovníky. Bojím se o všechny,“ dodal.

Na dveře si ve středu vylepil zákaz vstupu v nikábu (šátek, který z obličeje odhaluje jen oči, pozn. red.), ale ještě ten večer zákaz sundal a reportérku

MF DNES přestrojenou za muslimku s vlasy zahalenými šátkem Novákovi zaměstnanci ve čtvrtek obsloužili bez problému.

Šátek je propagace džihádu, míní Okamura

Zákaz zahalených žen má SPD ve svém programu a vytrvale ho prosazuje v parlamentu. Předseda strany Tomio Okamura totiž míní, že se v Česku propaguje politický islám a džihád.

„Ve vyspělých zemích, jako je Francie nebo švýcarský kanton Ticino, už zákaz zahalování mají. Pan Novák zákaz nikábů sundal sám od sebe. To, co předtím udělal, je čin zoufalého otce, který má dvě malé děti a manželku a bojí se. My jsme pro legislativní změny zákonů, ale lidsky ho chápu,“ říká Okamura s tím, že ani u malého fast foodu na Palmovce by nepodceňoval riziko teroristického útoku.

„Podle nás jsou lepší preventivní zásahy než čekání na oběti. Já tady muslimy prostě nechci,“ dodal Okamura s tím, že by zakázal nejen nikáby a burky, které zahalují obličej, ale i hidžáby zahalující jen vlasy.

Podle právníka Jiřího Vyvadila je však zákaz vstupu v šátku do podniku jasný příklad diskriminace. Případ se samolepkou je podle něj analogický tomu, jako když svého času na poštovně na Sněžce zakázali přístup stoupencům prezidenta Miloše Zemana.

„Když už podnikatel podniká, nabízí služby, tak je povinen je poskytnout komukoli. Jestliže si stanoví, že tohohle ne, tamtoho ne, zítra Babiše ne, to může být stejná situace. Nevezmu Babiše nebo nevezmu toho, kdo podporuje EET, tak je to zase diskriminace,“ vysvětlil Novinkám Vyvadil.