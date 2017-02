Kdo vydělával na hřbitovech? Audit ukázal i na podivný nákup elektromobilů

Detailní přehled o vlastním hospodaření? To je něco, co organizaci zodpovědné za pražské hřbitovy v posledních letech chybělo. Vyplývá to z auditu, který stál křeslo dosavadního ředitele organizace Martina Červeného. Pražská rada jej minulý týden v úterý odvolala na návrh Daniela Hodka z ČSSD, který je zodpovědný za sociální péči (psali jsme zde).

„O dodržení péče řádného hospodáře hovořit vůbec nejde a je nanejvýš vhodné z toho vyvodit patřičnou odpovědnost příslušných osob,“ vyplývá z právní analýzy, kterou si magistrát nechal v návaznosti na audit vypracovat.

MF DNES má oba dokumenty k dispozici. Výsledky auditu, které exředitel Červený kritizuje, mohou rozkývat židli také pod technickým náměstkem Vladimírem Vyčichlem, zodpovědným za většinu zakázek. Právě jeho role se nakonec může v případu odvolání Červeného ukázat mnohem důležitější, než se zdálo.

„Podle mých informací pan radní Hodek několikrát upozorňoval pana Červeného na pochybení jeho náměstka. Pan Červený tato upozornění nereflektoval a rada města nemá možnost odvolat náměstka příspěvkové organizace,“ uvedl dokonce tiskový mluvčí magistrátu Vít Hofman s tím, že by město mohlo prověřovat, jestli z pochybení vyplývajících z auditu ještě nevyvede i trestní odpovědnost.

Nezvážená zakázka na váhu

Jedním z nejzásadnějších zjištění auditu je milionová zakázka na likvidaci odpadu. Správa platí podle hmotnosti odvezeného množství. Jenže podle závěrů auditu odvezený odpad nijak neváží ani neeviduje, takže nemohla mít přehled, za co vlastně více než 800 tisíc měsíčně platila.

Vedoucí úseku dopravy Ludmila Karvánková, která má tuto zakázku na starosti, dokonce před auditory připustila, že pokud by firma, která odpad odváží, fakturovala víc, hřbitovní správa by to vůbec nezjistila. Odvolaný ředitel Červený, který audit kritizoval, se však brání, že právě tento problém zdědil po svém předchůdci a dva roky řešil, až ho vyřešil. „Od letošního roku si to vážíme sami. A ta cena bude asi tak třetinová,“ říká.

Minimální přehled o vlastních veřejných zakázkách dokládá dokument auditorů také tím, že si správa nevede jejich evidenci. Neví tedy, jaké byly nabídky u minulých zakázek, ani kteří uchazeči je získali.

U čtyř zakázek v hodnotě 3,2 milionu korun auditoři dokumentaci od pracovníků správy hřbitovů vůbec nezískali. A u 15 z 35 spisů, které prověřovali, dokumentace k zakázkám chyběla alespoň částečně. Tímto postupem správa porušuje vlastní směrnice.

To nakonec znamená, že u deseti zakázek správa nedokázala doložit, že výzvu k podání nabídek na jejich zhotovení odeslala alespoň třem uchazečům. Ve čtyřech zase její dokumenty neobsahovaly protokoly o otevírání obálek s nabídkami.

Rady nad zlato

Kontrola, kterou vedla jedna ze čtyř největších světových auditních společností Ernst & Young, ukazuje například na dvojici zakázek v celkové hodnotě přes tři miliony korun, kdy si nechala správa hřbitovů zhotovit znalecký posudek na stav svého majetku.

Jeho výsledkem bylo doporučení majetek zlikvidovat. Následně si správa od stejné firmy, která likvidaci doporučila, koupila nové zboží. Takhle správa vyhodila dva elektromobily a za dvacet dní nato si koupila pět nových za cenu dvou milionů korun. Vedení navíc vůbec nedokázalo doložit, jakým způsobem byly elektromobily zlikvidovány.

Podobně postupovala Správa pražských hřbitovů také v případě nákupu zahradní techniky. Stejná firma, od níž si ji organizace kupuje, dělala posudky na křovinořezy. Doporučila je vyměnit. A dodala nové. Správa navíc firmě nechala vyřazený materiál k likvidaci.

Audit dále ukazuje na zakázku na nákup nákladních automobilů skoro za tři miliony korun, kdy firmy, které se o ní ucházely, pravděpodobně spolupracovaly při přípravě cenových nabídek. To auditoři dokládají i tím, že některé části písemných nabídek jsou u obou společností totožné, a obsahují dokonce i stejné překlepy.

Do této zakázky se navíc přihlásily jen právě tyto dvě firmy. Zatímco ostatní odradil fakt, že požadavky správy hřbitovů žádný automobil v Česku nesplňuje, tyto dvě společnosti prostě napsaly, že takové vozidlo neexistuje, a nabídly jiné. To sice požadavky nesplňovalo, ale správa jejich nabídku nevyřadila.

Obdobný je také případ dvou propojených firem Lasesmed a Premio Invest, které mezi lety 2013 a 2015 dostaly od Správy pražských hřbitovů řadu menších zakázek na drobné stavební práce, úklidové služby nebo na dodávky a montáž laviček dohromady za 1,3 milionu korun.

Firmy, které v rámci jedné zakázky soutěžily proti sobě, patří dvěma členům ČSSD v Praze 14 a provozovnu mají na stejné adrese. Na úřadu stejné městské části pak působil až do roku 2012 také dnešní náměstek správy Vladimír Vyčichlo.

Že o jeho odvolání radní Hodek dlouhodobě usiloval, přiznává kromě mluvčího Hofmana i exředitel Červený. Právě to označuje za jeden z důvodů svého odvolání. Karel Kobliha, který je nyní dočasně pověřen řízením hřbitovů, Vyčichlovo odvolání do budoucna nevyloučil, ale zatím se především seznamuje s novým úřadem.