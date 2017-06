Plánoval vraždu rodičů kvůli milionům z dědictví, od soudu dostal dva roky

Podle soudkyně Martin G. vraždu rodičů jednoznačně plánoval, ale že by ji mohl reálně provést, si podle popsaného způsoby přípravy nemyslí. Poukázala na to, že byl v té době Martin G. pod vlivem drog, které také prodával. Jeho plány překazilo i to, že mu zbraň s tlumičem podle výpovědi svědků nikdo nechtěl dát.

„Příprava vraždy je vágnější než pokus. Způsob přípravy byl pofidérní a pistoli nikdo shánět nechtěl,“ komentovala rozsudek soudkyně Jaroslava Lišková. Podle ní je to pro obžalovaného poslední šance, aby začal žít normální život a je to jeden z důvodů, proč je trest hluboko pod spodní hranicí zákonné trestní sazby.

Žalobkyně a obhájce si nechali lhůtu na rozmyšlenou. Státní zástupkyně pro obžalovaného původně požadovala osmiletý trest (více zde).

Špatní kamarádi

Na plánovanou vraždu měl podle informací serveru Lidovky.cz upozornit jeden z kamarádů Martina G., který měl být i komplicem. Ten si rozhovor s ním nahrál a nahlásil to policii.

Motivem plánu měla být touha po zisku, jelikož Martin G. byl několik let bez práce a peníze si dokázal vydělat pouze prodejem drog. Již dříve u soudu prohlásil, že se ve vazební cele ocitl právě kvůli špatným kamarádům.

Ze špatné finanční situace ho mělo dostat několikamilionové dědictví, které by v případě úmrtí rodičů mělo být rozděleno mezi sourozence. Představoval si také, že by převzal i vedení rodinné firmy.

Detektivové ho zadrželi loni 12. října (psali jsme zde). Martin G. už byl pětkrát trestně stíhán, vesměs za majetkovou kriminalitu.