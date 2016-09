Zbraně už nebudou, slibuje Konvička. Podle politologa chce jen pozornost

„Je vidět, že Martin Konvička a lidé z jeho okolí rozjeli předvolební kampaň. Zájem o skupinu, kterou představuje, spíš klesá, a tak se snaží přitáhnout pozornost za jakoukoliv cenu,“ říká Charvát.

O tom, že Konvička ztrácí příznivce, svědčí například Facebook.

„Stránka Islám v České republice nechceme měla původně 160 tisíc fanoušků, její obnovená verze už pouze necelých 70 tisíc. Mnoho příznivců si nezískala ani samotná iniciativa, které dalo „to se mi líbí“ kolem 1 500 lidí. Tato čísla samozřejmě nemají absolutní vypovídací hodnotu a nemohou přesně odrážet stav věcí, ale naznačují, že trend zájmu se spíš snižuje, než že by se dlouhodobě zvyšoval,“ domnívá se Charvát.

Konvička zamíří před velvyslanectví Saúdské Arábie v den, kdy si celý svět bude pietními akcemi připomínat patnácté výročí teroristických útoků ve Spojených státech. Podle Konvičky je však tradiční připomínání tragických událostí zbytečné.

Zapalování svíček se islamisté jen smějí, argumentuje Konvička

„Jedenáctého září je významným výročím pro všechny, kdo jsou znepokojeni posilováním islámu. Jsme toho názoru, že tradiční reakce Západu, jako jsou tryzny, zapalování svíček, volání po solidaritě, je naprosto špatná. Islamisté se těmto reakcím jenom smějí a nikam to nevede. Pohne s nimi humor, kterému islám není nakloněn. Žádná totalita nesnese, když se jí její odpůrci vysmívají. A islám ve své podstatě je především směšný. A my se jdeme saúdskému velvyslanectví vysmát a tím přeneseme symbolicky válku na území nepřítele,“ říká Konvička.

Ministerstvo vnitra: magistrát nepochybil Ministerstvo vnitra minulý týden uvedlo, že magistrát nepochybil, když Konvičkovi nezakázal akci na Staroměstském náměstí. Událost byla řádně ohlášena a nebyly pro to důvody. Úředníci ale měli akci věnovat zvýšenou pozornost kvůli dostupným informacím o scénáři. „Správní orgán tedy reagoval správně a v souladu s judikaturou NSS, nabádající k tolerování byť kontroverzních akcí, s možností akci na místě rozpustit teprve tehdy, když je porušen zákon. Je otázkou, jestli nemohl správní orgán reagovat na nastalou situaci rychleji a shromáždění ukončit již v prvních chvílích celého představení, kdy mohl předvídat, jaké dopady může, vzhledem k místu a času shromáždění, tato „produkce“ vyvolat,“ uvedlo ministerstvo.

Konkrétní plány však neprozradil. Řekl jen, že se tentokrát produkce obejde bez maket zbraní, které jeho stoupenci používali na Staroměstském náměstí.

Odborník na islám Bronislav Ostřanský minulý týden v rozhovoru pro MF DNES varoval, že zatímco nyní je česká muslimská komunita relativně bezproblémová, protiislámské demonstrace a vyvolávání plošného nepřátelství vůči muslimům může mladé muslimy zradikalizovat.

„Tomu se říká princip sebenaplňujícího se proroctví. Tak dlouho se bude o muslimech hovořit, že jsou nepřizpůsobiví, že se na nás usmívají a v duchu si myslí něco jiného a plánují útoky, a tak dlouho budou prezentováni jako nepřátelé, až se doopravdy nepřáteli stanou. Na to upozorňují sociologové neustále dokolečka,“ uvedl Ostřanský.

Úředníci získají větší pravomoci

Ministerstvo zahraničí požádalo magistrát, aby Konvičkovu akci před ambasádou zakázalo nebo přesunulo jinam. Magistrát to však neudělal (psali jsme zde).

Podle zákona o právu shromažďovacím by totiž úřad mohl akci zakázat jen například v případě, kdy by vyzývala k násilí nebo popírání či omezování práv občanů, nebo v případě, že by se na stejném místě ve stejný čas konala jiná akce.

To se má brzy změnit. K 1. listopadu totiž nabude účinnosti novela zákona o právu shromažďovacím, která umožní úřadům ukládat podmínky pro konání shromáždění.

„Od prvního listopadu bude platná novela zákona o shromažďování. V rámci ní bude možné využívat podmínky, tedy určit svolavateli, že například nesmí mít na shromáždění makety zbraní či transparenty v podobě šibenic,“ uvedl již dříve pro MF DNES vedoucí oddělení správních činností a správního trestání magistrátu Pavel Štefaňák.

Pokud by bylo třeba akci opět ukončit, bude to opět na magistrátních úřednících. Policie získává pravomoc ukončit shromáždění až ve chvíli, kdy úředníci nejsou na místě. Úředníci se ale na akci chystají, a to včetně primátorky Adriany Krnáčové.

