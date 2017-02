Soud poslal do vězení za vloupání a krádeže bratra odsouzeného taxivraha

„Soud vynášel vzhledem k předchozím odsouzením trest úhrnný. Jsme přesvědčeni, že jeho výše svůj účel splní,“ odůvodnila verdikt soudkyně Daniela Reifová. Martin Virgulák má totiž v trestním rejstříku 16 záznamů. Jde zejména o drobnější majetkové delikty.

Trest je pravomocný, obžalovaný rozhodnutí nenapadl, souhlasila s ním také obhájkyně a státní zástupkyně. „Je mi to líto, chtěl bych napravit vzniklou škodu,“ komentoval případ Virgulák. Podle svých slov se snažil v osudné době opustit kriminální kariéru, ale nedařilo se mu to.



„Měl jsem práci, ale nechal jsem ji. Kvůli finanční stránce,“ vysvětlil soudkyni situaci obžalovaný. Ten podle verdiktu nejprve v polovině října 2015 ve vnitrobloku v Římské ulici na Vinohradech vylámal mříže u jednoho činžáku a dostal se dovnitř.



V domě se nejprve pustil do kotle ústředního topení, který částečně rozmontoval, poté na chodbách vytrhal desítky metrů trubek ústředního topení a poničil také zeď. Celkovou škodu znalci posléze vyčíslili na více než 170 tisíc korun.



Na začátku prosince 2015 obžalovaného a dosud neznámého komplice zachytila kamera, jak v jedné drogérii rabují poličku s dámskými dezodoranty. „Pult řinčel, jeden u něj klečel, druhý stál a měl otevřený batoh. Pak utekli,“ popsala krádež svědkyně.



Bral drogy na kuráž, tvrdil u soudu znalec

„Trpěl poruchou osobností a zneužíváním drog, závislý na nich však nebyl ,“ konstatoval u soudu ve svém posudku psychiatr. Drogy, především pervitin, ale také subutex či marihuanu, si bral na odbourání zábran. „Je schopen uvědomit si vliv těchto látek,“ dodal.



Virguláka staršího do jednací síně přivedla eskorta z věznice, kde si odpykával šestadvacetiměsíční trest, který mu loni nadělil Obvodní soud pro Prahu 6. Kromě toho ho do vězení dříve poslal i Obvodní soud pro Prahu 1, a to na rok a půl za vloupání do jednoho z domů na Malé Straně.

V tom se jeho rejstřík podobá registru bratra Davida Virguláka, který má dvacet záznamů za drobnější přestoupení zákona. Toho v roce 2016 nepravomocně poslal do vězení na doživotí za sérii tří taxivražd

(o soudu jsme psali zde). „To je nesmysl, nevěřil bych tomu ani z deseti procent,“ komentoval bratrovo obvinění sourozenec (zde).

Martin Virgulák byl u soudu i loni v září: