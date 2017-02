O víkendu začne Matějská pouť, ve všední dny bude vstup zdarma

Letošní pouť začne v sobotu od desíti hodin dopoledne a potrvá až do poloviny dubna.

„Pouť bude večer slavnostně zahájena ohňostrojem na Křižíkově fontáně. Novinkou je, že jsme ve všední dny pro návštěvníky zrušili vstupné.“ řekl provozovatel pouti Václav Kočka.

Výjimkou bude pondělí, kdy je zavřeno, a víkendy. To za vstup do areálu návštěníci zaplatí 30 korun.

Na 54. ročníku Matějské pouti konané na Výstavišti vyroste 115 atrakcí. Jejich cena bude stejná jako v minulých letech, tedy od třiceti až do dvou set korun.

„Dětem do deseti let jsou určeny tři desítky z nich, jde o autíčka, řetízkové, hydraulické i podlahové kolotoče, nafukovací skákadla či vláčky,“ dodal Kočka.

Vedle tradiční staročeské lochnesky a autodromu přibudou novinky v podobě sedmdesátimetrové houpačky Extreme z Nizozemska, či atrakce Ghost Rider. Na pouti se objeví také obrácený dům, který si návštěvníci mohou celý projít.

Matějská bude od úterý do pátku otevřena od 13:00 do 21:00 a o víkendech a svátcích od 10:00 do 22:00. Po skončení pouti bude asi dvacítka strojů návštěvníkům k dispozici i po zbytek sezony.



