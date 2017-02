Strážníkům se vybíjela nová auta. Servis nejprve záruku zamítl, pak otočil

Technici v Auto Jarov záruční opravu nových policejních vozů nechtěli nejdříve uznat, vedení pak otočilo. Navíc u jednoho z aut nefungoval kvůli chybě při vestavbě záchranářského vybavení airbag. To zajišťovala První chráněná dílna, která je spojována se zneužíváním zákona o veřejných zakázkách.

V prosinci dostali pražští strážníci do garáží deset nových vozidel Volkswagen Caddy pro kombinované hlídky, které reagují na tísňové volání na lince 156 nebo zajišťují dopravní dohled. Během několika dnů se však vozidlům začaly vybíjet baterie. Podle vyjádření technika společnosti Auto Jarov, která zajišťuje pro městskou policii opravy volkswagenů, za tím stály neodborné zásahy do elektroinstalace.

„Vzhledem k opakovaným závadám na elektroinstalaci vozidel, které nejsou způsobeny výrobcem, ale prokazatelně chybně zapojenou vestavbou, se VW zříká jakýchkoliv záručních oprav,“ píše se v dopise, který servis adresoval městské policii s tím, že veškeré opravy bude muset hradit majitel vozidla.

Speciální vozy městské policie v Praze Strážníci pražské městské policie by měli v květnu začít používat dva nové speciální vozy Ford Ranger . Dostane je poříční útvar a psovodi. Jeden vůz získala městská policie v soutěži za 727 tisíc korun bez daně . První z obou vozidel, které dostanou psovodi, už je zajeté a v současné době ho městská policie opatruje polepy a speciální vestavbou.

. Dostane je poříční útvar a psovodi. Jeden vůz získala městská policie v soutěži . První z obou vozidel, které dostanou psovodi, už je zajeté a v současné době ho městská policie opatruje polepy a speciální vestavbou. Posledními úpravami prochází také vozidlo Mercedes-Benz Sprinter, které městská policie pořídila za milion korun. To dostane záchranná kynologická skupina, která je součástí takzvaného USAR týmu, jenž se specializuje na záchranné akce v městském prostředí. Vůz bude uzpůsoben tak, aby jeho posádka mohla pracovat delší dobu bez dodávek vody, zásob nebo elektřiny. Speciální vestavba přišla na další téměř milion korun.

Na problém upozornily Svobodné odbory samosprávy (SOS), které jsou jednou z pěti odborových organizací městské policie. „Jde o speciální auta, jejichž veškeré opravy i úpravy by měl zajišťovat jeden servis. Když to bude dělat firma bez zkušeností, dopadne to tímto způsobem,“ říká prezident SOS Richard Krbek.

Jenže městská policie podle jejího ředitele Eduarda Šustera prý žádné opravy navíc nehradí a odborová organizace pouze vytrhává věci z kontextu s úmyslem městskou policii poškodit.

Vedení servisu Auto Jarov se totiž minulý týden od prohlášení svého technika distancovalo. „Jednali jsme s vedením společnosti, abychom si vyjasnili, co technik napsal. A záruční opravy probíhají bez problémů dál,“ říká Šuster.

Problém byl podle něj pouze v tom, že zapojení radiostanic a kamer ve vozidlech bylo nastaveno tak, aby kamery pořizovaly záznam ještě třicet minut poté, co strážník vypne motor a vytáhne klíček ze zapalování. To bránilo tomu, aby elektrosystém vozidla přešel do klidového režimu, a auta se pak vybíjela.

„Bylo jen potřeba nastavit, aby se všechny systémy vypnuly natvrdo,“ dodává ředitel.

Jedinou závadou, kterou městská policie u nových vozidel Volkswagen Caddy musela řešit, je tak podle Šustera skutečnost, že firma, která do vozidel instaluje speciální vestavby pro záchranářské vybavení nebo botičky do jejich zadních částí, poškodila při montáži u jednoho z vozidel kabel, který je spojen s airbagy.

„Je velké štěstí, že se nikomu nic nestalo, protože hrozilo samovolné spuštění přepínače pásu i airbagu řidiče,“ píše se ve vyjádření servisu k závadě, přičemž technik doporučil prověřit odbornost mechanika, který vestavbu zapojoval.

Podle Šustera městská policie v tomto případě požaduje úhradu oprav po dodavateli. Nad jeho odborností však visí otazník.

Úpravy aut dělala První chráněná dílna

Vestavby do policejních Volkswagenů Caddy totiž zajišťuje podle smlouvy ze září 2016 kontroverzní společnost První chráněná dílna z Ústí nad Labem. Ta byla v minulosti spojována se zneužíváním zákona o veřejných zakázkách, když vyhrávala obrovské množství veřejných zakázek bez ohledu na jejich obsah. Například dodávala kompostéry obcím, uhlí psychiatrické léčebně nebo nábytek školám.

Do karet jí totiž hrál paragraf v zákoně, který zvýhodňoval firmy zaměstnávající zdravotně handicapované. První chráněná dílna pak téměř veškeré zakázky řešila formou subdodávek, kdy je přeprodávala dalším firmám.

Podle ředitele Šustera však s výběrem společnosti žádný problém není. „Dodavatele vestaveb do zadních částí vozů jsme stejně jako třeba u montáží radiostanic vysoutěžili v rámci veřejných zakázek,“ říká.

Pro pražskou městskou policii dodávala První chráněná dílna také například mobilní telefony nebo hodnostní značení na uniformy.

Zákonodárci nakonec zneužívání statusu chráněné dílny zatrhli. Od loňského října totiž platí nová úprava zákona o veřejných zakázkách, která zvýhodnění firem zaštiťujících se zaměstnáváním handicapovaných v rámci hodnocení při zadávání veřejných zakázek odstranila.

„Ta negativní praxe, kterou provozovala První chráněná dílna tím, že měla ve výběrových řízeních výhodu a pak téměř sto procent zakázek přeprodávala v rámci subdodávek, končí,“ vysvětluje právnička neziskové organizace Transparency International Martina Mikolášková.