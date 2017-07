Pražští strážníci si stěžují na svého šéfa. Cílený útok, tvrdí ředitel

Radní hlavního města pro bezpečnost Libor Hadrava (ANO) v červnu požádal odborové organizace městské policie, aby ho informovaly o problémech, které vidí ve fungování městské policie. „Některé podněty jsem získal na schůzce s odbory, další se ke mně dostaly v průběhu měsíce,“ řekl Hadrava s tím, že na základě stížností hodlá vyvodit závěry. Konkrétní však nebyl.

MF DNES má některé stížnosti strážníků k dispozici. Většinou se týkají zmiňovaných nových uniforem nebo například toho, že se ze strážníků údajně stali výběrčí pokut za dopravní přestupky.

„Strážníci jsou bráni pouze jako stroje na peníze z pokut a na lístky za stěrač. Už vůbec neděláme to, pro co byla městská policie zřízena – místní záležitosti veřejného pořádku,“ stěžuje si ve svém dopise jeden ze strážníků. Další pak tvrdí, že jediným kritériem pro osobní ohodnocení strážníka je to, kolik vybere pokut.

Stížnosti se týkají třeba také toho, že z organizace odcházejí zkušení zaměstnanci a vedení zvýhodňuje nováčky. Podle některých strážníků má městská policie u veřejnosti nelichotivou pověst. „Máme informace o tom, že právě kvůli těmto problémům zvažují další zkušení strážníci odchod od městské policie,“ uvedl Richard Krbek, prezident Svobodných odborů samosprávy, jedné z odborových organizací městské policie.

„Vadí nám svítivé uniformy“ Jednou z věcí, které některým strážníkům vadí, jsou nové uniformy městské policie. Zakázku na jejich dodání vyhrála loni v březnu firma Bartolini, která měla zajistit letní i zimní uniformy celkem za 104 milionů korun. Letní trika jsou ze speciálního funkčního materiálu. Ten však podle kritiků způsobuje nadměrné pocení a vyrážku. Podle vedení městské policie je na hodnocení nových uniforem ještě brzy. Materiál podle něj však splňuje veškeré normy a je navržen pro lepší termoregulaci. Někteří strážníci pak ve svých stížnostech kritizují také svítivé reflexní barvy nových uniforem. „Strážníci musí chodit po městě jako radioaktivní kuřata, která svítí přes celou ulici,“ píše se v jedné ze stížností. Podle ředitele městské policie Eduarda Šustera je viditelnost strážníků záměrem. „Možná, že někomu vadí, že je vidět, ale strážníci by v ulicích být vidět měli, aby se na ně mohli občané obracet a aby je měli na očích. Strážník nemá splývat s davem,“ je přesvědčen Šuster. Dodal, že v nedávné době strážníci díky viditelnému oblečení zachránili lidský život, když si svítivých uniforem všiml muž, který zachraňoval ženu, jež na ulici zkolabovala.

Podle ředitele městské policie Eduarda Šustera jsou výtky neoprávněné: „Co se týče například řešených přestupků proti veřejnému pořádku, jejich počet se od roku 2012 zdvojnásobil, takže není pravda, že bychom od nich upustili na úkor dopravy,“ namítl.

Městská policie má podle něj složitou situaci v tom, že se do výčtu jejích povinností a pravomocí postupně nabalovaly stále nové, což se může podepisovat i na tom, jak strážníky vnímá veřejnost.

„Osobně zastávám názor, že městská policie nikdy neměla získat oprávnění řešit přestupky v dopravě. Nicméně teď neexistuje subjekt, který by dokázal naši činnost v této oblasti plnohodnotně převzít,“ řekl Šuster a doplnil, že stížností se zatím sešlo sedm, a to pouze od jedné ze šesti odborových organizací. „To je při počtu více než dvou tisíc zaměstnanců vlastně úspěch,“ zhodnotil situaci ředitel.

Další odborové organizace se se svými připomínkami zřejmě ještě připojí. „Dostalo se ke mně několik podnětů od zaměstnanců, které dám nějak dohromady a panu radnímu pošlu,“ oznámil předseda Odborové organizace strážníků hl. m. Prahy Petr Bakule. Konkrétní problémy však jmenovat nechtěl.

Odborář versus ředitel

Na magistrátu se navíc stále hovoří o možnosti odvolání ředitele Šustera. Důvodem má být dlouhodobá nespokojenost s tím, jak městskou policii řídí, i časté stížnosti na její fungování. Na zasedání zastupitelstva však otázka řízení městské policie ještě nezazněla. Na to upozornil také sám Šuster.

„Pokud má někdo pocit, že mám ve funkci ředitele skončit, nechť se přestane schovávat za nesmysly, otevřeně vystoupí, a hlavně sdělí své skutečné důvody, proč tak činí,“ uvedl s tím, že přímou kritiku od vedení hlavního města dosud nezaznamenal.

Několika anonymními udáními na vedení městské policie ze strany některých zaměstnanců se zabýval také zastupitelský bezpečnostní výbor na svém červnovém jednání. Ten však jednohlasně schválil usnesení, podle kterého podporuje ředitele Šustera v jeho funkci.

Podle vedení městské policie stojí za stížnostmi dlouhodobá snaha jedné z odborových organizací o destabilizaci sboru. „Pan Krbek a jeho Svobodné odbory samosprávy se snaží organizaci škodit trvale. Ať už žalobami, nebo pochybnými podáními k politikům,“ sdělil Šuster.

To odborář Krbek odmítl: „Na stížnostech lidí jsem se nijak nepodílel. Pokud si strážníci stěžují, že mají z nových uniforem kožní problémy, tak musím jako představitel odborů hájit jejich zájem. Pan ředitel si ale jakýkoliv problém nehodlá připustit,“ reagoval.