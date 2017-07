Město řeší výstavbu nad metrem D, v okolí stanic plánuje zástavbu

Na výstavbě metra D už se pracuje. Dopravní podnik (DPP) před několika měsíci schválil budování dráhy z Pankráce do Písnice ve dvou fázích. První úsek, Pankrác–Olbrachtova, by se mohl začít razit už za dva roky a první cestující by se mohli projet už za osm let (psali jsme zde). U zbylých lokalit Praha nadále řeší problém s výkupem pozemků (víc o problému zde).

Ten by měl vyřešit plánovaný podnik, v němž bude spolupracovat DPP se soukromým investorem. Cílem je společnými silami získat zbylé pozemky a povolení potřebné pro vznik nové linky.

„Partnera chceme najít do konce roku,“ říká ředitel dopravního podniku Martin Gillar. Kromě zisku pozemků a dokumentů se bude společný podnik věnovat i výstavbě nad budoucími stanicemi.

Konsorcium jako záruka zisku

Partnerem nemusí být jen jeden developer. Gillar spíše očekává, že vznikne konsorcium, v němž budou zastoupeni jak developeři a finančníci, tak DPP nebo magistrát. Ředitel dopravního podniku věří, že se někdo přihlásí, i když mu budovy nebudou po zhotovení říkat pane.

Společný podnik totiž bude mít životnost asi deset let od chvíle, kdy budou vystavěny nové domy nad stanicemi a v jejich bezprostředním okolí. „Deset let budeme společně rozvíjet území za předem daných podmínek v uzavřené smlouvě. Po stanovené době investor z podniku odejde,“ popisuje celý proces Gillar.

Hlavnímu městu tak v budoucnu připadnou administrativní budovy, které v rámci společného podniku vzniknou. Mělo by jít kupříkladu o novou osmipatrovou nádražní budovu nad stanicí Nádraží Krč, jež nahradí současný drážní objekt.

Podle šéfa dopravního podniku se i přes nutný odchod vyplatí investorům do společného podniku vstoupit. Za dekádu se jim totiž vrátí investice, kterou do projektů na povrchu vložili, a ještě by měli vydělat. Společnosti města a investora budou totiž plynout zisky z pronajímání a prodeje budov kolem stanic metra. „Hodnota nadzemních staveb bude okolo 40 až 50 miliard korun,“ tvrdí ředitel DPP.

Nový soused se ukáže v září

Nejde však o jedinou výstavbu, která se plánuje nad budoucími stanicemi metra. Praha také jedná s vlastníkem pozemků u Thomayerovy nemocnice v Krči. Město začalo s vlastníky potřebných pozemků jednat až ve chvíli, kdy napadli plán metropole udělat stanici v jiném místě, než s ní počítá současný územní plán.

Magistrát proto s vlastníky pozemků u krčské nemocnice uzavřel memorandum o spolupráci. „S majiteli pozemků jsme se domluvili, že upravíme projekt výstavby metra tak, aby si neprotiřečil s jejich záměrem. Příkladem jsou právě výstupy z metra,“ uvádí náměstkyně primátorky pro územní rozvoj Petra Kolínská (Trojkoalice/Zelení) s tím, že veřejnosti by měla být výstavba představena v září.

Na dnes opuštěné lokalitě sousedící přes rušnou ulici s Thomayerovou nemocnicí by měly v budoucnu vyrůst kanceláře, byty a obchody. Ideálně ve stejný čas, v který se otevře stanice Nemocnice Krč.

Výstavba metra D má vyjít podle odhadů na zhruba 40 miliard korun. V první etapě má vést linka z Pankráce do stanice Depo Písnice.

Poté se počítá s prodloužením „déčka“ na Náměstí Míru, odkud by jednou mohla trasa pokračovat přes Hlavní nádraží až do stanice Náměstí Republiky.

Podívejte se, jak by mohla vypadat trasa metra D: