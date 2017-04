Část trasy metra C se zastavila kvůli ženě v kolejišti

13:44 , aktualizováno 14:02

Do kolejiště na lince C na zástavce I.P. Pavlova spadla ve středu po poledni žena. Provoz byl přerušen, cestující mohou využít náhradní dopravu. Žena byla ve vážném stavu převezena do nemocnice.