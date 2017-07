Provoz metra C je omezen, na Chodově spadl člověk do kolejiště

7:09 , aktualizováno 7:09

Provoz metra linky C mezi stanicemi Kačerov a Háje přerušil v pondělí ráno pád člověka do kolejiště ve stanici Chodov. V úseku je zavedena náhradní autobusová doprava. Vyplývá to z informací pražského Dopravního podniku.