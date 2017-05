Do patnácti let vzroste role pražské MHD, její provoz zaplatí i řidiči

Dopravu v metropoli komplikuje tisíce malých i velkých problémů. Od přetížených spojů MHD přes kolony na hlavních tazích po nedostatek parkovacích míst.

Aby je město mohlo lépe řešit, vzniká Plán udržitelné mobility, na kterém již magistrát s odborníky a veřejností pracuje rok a půl. Praha bude podle dokumentu plánovat dopravu pro dalších 15 let a má jí otevřít i cestu k evropským dotacím. Hotový bude až příští rok, ale již dnes začíná být jasné, jakou cestu pro rozvoj dopravy nastíní.

Odborníci totiž připravili tři možné scénáře ke zlepšení dopravní situace a vybrali nejvhodnější. Nese název „Praha efektivní“ a sází na kvalitní a dostupnou veřejnou dopravu postavenou na výhodách kolejové dopravy a elektrické trakce. Metropole by podle něj měla své síly a finance napřít zejména k posílení městské a příměstské železnice, metra či tramvají, a lidem tak nabídnout snadné cestování městem.

„Konkurenční výhoda kolejové dopravy bude natolik silná, že nebude třeba významně investovat do rozšíření komunikační sítě uvnitř Pražského okruhu,“ popisuje scénář „vysněný“ stav . Jako prioritu však stále chápe dostavbu Pražského okruhu a menší důležitost paradoxně přikládá dokončení východní části Městského okruhu, o kterém teď jedná magistrát.

„Scénář vlastně říká, že pokud by Praha měla volit, jestli vystavět novou tramvajovou trať (nebo linku metra), či novou rychlostní komunikaci na přetíženém koridoru, měla by se rozhodnout pro první možnost a k tomu například vybudovat parkoviště P+R a B+R, aby se nová kolejová doprava dobře provázala s dalšími dopravními módy,“ říká Filip Matys, mluvčí projektu Polaď Prahu, v jehož rámci Plán udržitelné mobility vzniká.

Uznává ale, že realita bude složitější a bude nutné zajistit i spolehlivou silniční síť pro nezbytnou automobilovou dopravu. Tedy postarat se o to, aby silnice byly méně děravé a ošklivé.

Cílem ale je, aby po nich jezdilo co nejméně aut. „Denní dojížďkové vztahy mezi Prahou a Středočeským krajem by se měly odehrávat především na kolejové síti, případně na síti spolehlivých a komfortních autobusů tam, kde není efektivní kolejovou dopravu zavádět,“ říká Matys. Ke snížení dopravní zátěže má přispět i větší podpora přepravy zboží po železnici a Vltavě.

Účet budou platit hlavně řidiči

Stále větší roli by měla hrát i preference MHD, například ve formě vyhrazených pruhů či předností na semaforech. Přibýt by mělo i nízkopodlažních vozidel a obecně by Praha měla postoupit v otázce bezbariérovosti veřejné dopravy. A upřednostnění elektrických dopravních prostředků, jako jsou tramvaje nebo elektromobily, má přispět ke snížení znečištění pražského ovzduší. Důraz scénář klade i na zlepšení kvality veřejných prostranství.

Co lidé v dopravě chtějí? Převažující odpovědi veřejnosti v průzkumu k možným dopravním opatřením na otázku: Chcete, aby došlo k... * posílení železniční dopravy do okolí Prahy? Rozhodně ano

rozšíření metra? Rozhodně ano

dokončení Pražského okruhu? Rozhodně ano

dokončení východní části Městského okruhu? Spíše ne

vzniku nových silnic, které oba okruhy propojí? Rozhodně ne

aby šlo více peněz do oprav stávajících silnic a chodníků? Rozhodně ano

vznikala další parkoviště P+R s přestupem na MHD? Spíše ano Pozn.: Jde o výběr. Zdroj: Polaď Prahu

Analýza nicméně přiznává, že takto silná podpora veřejné dopravy bude pro Prahu finančně náročná. Peníze by podle ní město nemělo hledat primárně ve zvyšování ceny jízdného, ale spíše v přísnějším zpoplatnění automobilové dopravy. Stávající opatření, jako je placené parkování, tak mají být rozšířena a doplnit je má i mýtný systém.

Konkrétní projekty, do kterých by se Praha měla pustit, budou odborníci teprve vybírat. „Je však jasné, že půjde o nové tramvajové tratě, rozvoj sítě metra, rekonstrukce a výstavbu nových železničních tratí, stanic a zastávek, ale také výrazné posílení kapacit parkování v režimu P+R a B+R v celé metropolitní oblasti,“ dodává Matys.

Své závěry ověřila pracovní skupina i u veřejnosti. Výsledkem sociologického průzkumu je to, že Pražané i Středočeši odborníky podporují ve volbě scénáře. Zvolená dopravní politika však z podstaty opatření vyvolala pozitivnější ohlasy u lidí, kteří k cestování po Praze využívají spíše kolo či hromadnou dopravu, a naopak horší u těch, kdo jezdí jen autem. V prvním případě s ní souhlasilo přes 80 procent respondentů, v druhém 53 procent.

Otázkou zůstává, co se s Plánem udržitelné mobility stane, až štafetu převezmou politici. Má sice jít o závazný strategický dokument v oblasti dopravy navržený odborníky, ale jeho finální podobu musí schválit pražští zastupitelé.

„Je samozřejmě zásadní najít shodu mezi názorem odborným a politickým, protože ve hře je mimo jiné obrovský objem veřejných financí,“ říká náměstek primátorky Petr Dolínek (ČSSD). Vybraný scénář podle něj však potvrzuje směr, kterým se snaží pražskou dopravu vést. Připomíná, že město připravuje stavbu nových tramvajových tratí i nové trasy metra a pracuje i na prodlouženích těch stávajících.